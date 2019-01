23.01.2019 h 18:32 commenti

Taglio alberi viale Montegrappa, parla l'esperto: "E' necessario sostituirli tutti"

Il presidente dell'ordine dei dottori agronomi e forestali chiarisce alcuni aspetti sui tigli che sono stati e che saranno abbattuti

"L'assenza di buchi nei tronchi di alcuni tigli tagliati sabato scorso, 19 gennaio, in viale Montegrappa non è garanzia di pianta in salute". Lo afferma il presidente dell'ordine dei dottori agranomi e forestali di Prato Francesco Fontanive intervistato da Toscana Tv alla luce del dibattito che ha infiammato la città da quando il progetto di riqualificazione di viale Montegrappa ha reso certezza l'abbattimento di tutti gli alberi che costeggiano il tratto interessato dall'intervento.

Alcuni dei tigli tagliati sabato presentavano vistosi buchi nel tronco e pertanto sono sicuramente malati. Altri però, non avevano alcun segno e questo ha alimentato tra molti cittadini la convinzione che fossero sani e quindi che avrebbero potuto essere risparmiati.

Teoria smontata completamente dall'esperto: "Per dire con certezza se queste piante sono malate è necessario esaminare in modo approfondito l'apparato radicale in primis, poi ci sono chioma e colore. - spiega Fontanive - Il buco interno è una carie generalmente dovuta a un fungo che progredisce nel tempo e indebolisce la pianta. La sua assenza non ci dà alcuna certezza sullo stato di salute dell'albero. Pensare di buttare giù solo quelli palesemente malati è sbagliato. Non ha senso sostituire una pianta su tre. Intanto non sappiamo se c'è stata contaminazione attraverso le radici. E poi si creerebbe un contesto di convivenza difficile con le nuove piante che sicuramente sono più piccole di statura e devono attecchire".

Da studioso della materia, Fontanive allarga il discorso alla gestione delle alberature in città. "Spesso sono contesti difficili perchè soprattutto in passato non c'era la sensibilità dei giorni nostri. Vale anche per viale Montegrappa. Sicuramente i vecchi lavori che sono stati eseguiti sull'asfalto e per i sottoservizi, hanno danneggiato le radici delle piante e di conseguenza stabilità e salute. I tigli possono vivere anche 90/100 anni ma è chiaro che in città questa prospettiva si riduce notevolmente perchè la pianta soffre. Aggiungiamo poi le potature che vengono fatte per motivi di sicurezza ma che indeboliscono la pianta e il quadro è completo".

In tutto saranno tagliati oltre 80 alberi. Saranno sostituiti con altre specie che saranno adeguatamente "isolate" dalla strada proprio per evitare altre "violenze". "Sono scelte che un'amministrazione comunale è chiamata a fare quando decide di riqualificare tratti stradali alberati.- conclude l'esperto - O esegue l'intervento senza toccare le piante con tutto quello che consegue in termini di rischi su stabilità e salute della pianta, o toglie tutto ed eventualmente ripianta. Ciò che mi preme raccomandare in caso si scelga la seconda opzione è dare al rinnovo delle alberature la stessa dignità e attenzione che viene data al resto del progetto. Troppo spesso viene considerato un aspetto secondario".

Il dibattito sulla riqualificazione di viale Montegrappa però, continua.

Confcommercio chiede agevolazioni sui tributi locali per le attività che dovranno convivere con il cantiere da qui a un anno (tanto dureranno i lavori) con conseguente riduzione di clientela.

Energie per l'Italia e Forza Italia chiedono chiarimenti su relazioni tecniche, costi, cronoprogramma del cantiere e soluzioni per limitare i disagi per commercianti, residenti e automobilisti. "Siamo stati contattati da decine di persone allarmate per quelli che saranno i tempi del cantiere - commentano i consiglieri comunali Alessandro Giugni e Rita Pieri - E' giunto il momento che il centrosinistra faccia chiarezza sui tempi: chi vive e lavora in zona vuole certezze". E sul taglio degli alberi chiedono più trasparenza: "E’ giusto che il Comune renda pubblica la relazione degli esperti. Inoltre va chiarito a quanto ammonta il costo totale della rimozione delle alberature".

E.B.