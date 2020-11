14.11.2020 h 14:33 commenti

Tagliato nella notte il tendone per i tamponi allestito nel piazzale Abbè Pierre

Il gesto vandalico contro la postazione allestita dalla Pubblica Assistenza. La condanna di Anpas Toscana: "E' stato un gesto insulso e cattivo. Ma noi non ci facciamo intimidire"

Vandali in azione contro uno dei punti drive through dove vengono fatti i tamponi. Stanotte qualcuno ha squarciato il tendone di Anpas Toscana allestito in piazza Abbè Pierre, vicino al Parco Parto.

"Un gesto insulso, cattivo - commenta Anpas Toscana - messo a segno questa notte, nonostante la tenda avesse un impianto d’allarme. Con l’incremento dei casi di contagio, le Pubbliche Assistenze della nostra regione, insieme agli altri movimenti di volontariato, hanno risposto alla manifestazione d’interesse dell’Asl per allestire postazioni sul territorio dove operatori potessero effettuare tamponi drive through. Anpas Toscana ha acquisito 6 gazebo attrezzati in maniera specifica per sostenere le proprie associazioni in questa attività, spendendo in tutto oltre 20mila euro.

Quello di Prato non è il primo gesto insensato nei confronti delle postazioni per i tamponi molecolari. Qualche settimana fa la postazione di Fiesole, in provincia di Firenze, era stata fatta spostare dai cittadini che temevano il contagio e hanno chiamato la polizia municipale sostenendo che il posizionamento del tendone era troppo vicino alle case.

"Non abbiamo imparato niente da tutta questa sofferenza – ha detto il presidente dell’Anpas Toscana, Dimitri Bettini – non c’è solo il valore economico del danneggiamento. Dietro quello che è successo a Prato c’è molto di più. C’è il malessere della società, l’egoismo e l’ignoranza che ci ha portato fin qui. Quel vandalismo rappresenta i mille distinguo di chi in questa pandemia non vuole fare la sua parte, chi nega, chi vuole i tamponi, ma non vicino a casa sua. Noi non ci facciamo intimidire. Continuiamo ad andare avanti coi nostri valori: civismo e solidarietà. Senza paura".