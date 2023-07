19.07.2023 h 15:36 commenti

Tagli al 118, l'allarme della Misericordia di Prato: "Situazione sottovalutata, siamo preoccupati"

Parla il proposto dell'associazione di via Galcianese che con le consorelle del territorio provinciale copre quasi il 60% del servizio. Ecco cosa chiede alla Regione. Inerviene anche il Centro per i diritti del malato

(e.b.)

"I tagli al 118 sul territorio pratese hanno creato una situazione complessa e pericolosa, sottovalutata da Asl e Regione". A parlare è il proposto della Misericordia di Prato, Gianluca Mannelli che si definisce fortemente preoccupato per l'eliminazione delle 12 ore di postazione medica non sostituita da infermiere sia a Vaiano che a Montemurlo attuata a inizio anno.Per l'associazione di via Galcianese, che con le consorelle della provincia copre il 57% del servizio 118, in gioco c'è ovviamente l'incolumità pubblica ma anche la tenuta del volontariato a cui questa riforma sta chiedendo molto più di quanto è lecito chiedere. Fatta eccezione per il fine settimana, Vaiano è coperta solo da ambulanze Bls h24. "Fare il volontariato – afferma Mannelli – non è un mestiere ma una vocazione e la vocazione non può essere messa a repentaglio da scelte sbagliate. Il nostro personale è adeguatamente formato ma non abbiamo le caratteristiche per sopperire alla mancanza di personale sanitario. Non è scandaloso sostituire un medico con un infermiere mentre è preoccupante sostituire queste due figure con volontari anche se molto preparati. Non si possono paragonare e non è neanche giusto farlo. E' impensabile togliere un'unità di soccorso avanzato (medico/infermiere, ndr) da Vaiano dove c'è una viabilità che è indietro di 50 anni, che ha alternative complicate e un traffico pesante sostenuto per la presenza di tante aziende. Va rimessa a tutela dei cittadini. Di tutti i cittadini, anche quelli di Prato perché a causa di questo taglio spesso tocca alle tre postazioni presenti in città spostarsi a Vaiano e a Montemurlo, scoprendo di fatto la città". Andrea Gori, segretario generale della Confraternita pratese, sottolinea un aspetto importante: "Prato è l'unica realtà che ha subito un taglio alle unità di soccorso avanzato da questa riforma. Le altre zone sono state sistemate. Il tutto è avvenuto nel silenzio della politica, fatta eccezione per i sindaci interessati direttamente".Una situazione critica denunciata da mesi e che tre settimane fa, anche a seguito di un soccorso finito in tragedia a Vaiano, ha portato il presidente della Regione Giani a impegnarsi con il sindaco Primo Bosi per garantire 12 ore di infermiere al giorno tutta la settimana. Impegno a cui al momento non è seguito alcun fatto concreto.La Misericordia di Prato critica anche il metodo con cui questa riforma è arrivata sul territorio: "Non siamo stati coinvolti nella discussione e a quanto ci risulta è successo altrettanto anche ai nostri organi federativi. Non si può prescindere di parlare con il territorio interessato dai cambiamenti e va fatto preventivamente, non a cose già decise come è successo stavolta. Quando il servizio era seguito dal dottor Magazzini le cose andavano bene. Ogni problema veniva affrontato insieme e si usciva dal confronto con una soluzione condivisa. Ora invece è tutto centralizzato a Firenze. Veniamo a sapere delle decisioni solo quando sono già prese". Da qui la richiesta alla Regione: "Vogliamo – affermano Mannelli e Gori - il ripristino dei tavoli locali e nel caso questa soluzione non sia praticabile, chiediamo di essere presenti al fianco dei nostri rappresentati degli organi federativi quando all'ordine del giorno della riunione c'è Prato". Questa parte di volontariato sanitario, insomma, chiede di avere voce in capitolo quando si parla di temi che lo coinvolgono direttamente e territorialmente. E' pronta a dare battaglia ma non a "scioperare". Non perché non ne abbia il coraggio, ma bensì perché ritiene tale scelta contraria ai propri principi come spiegano Mannelli e Gori: "Di fronte a questa situazione, alle difficoltà che abbiamo affrontato da soli durante il Covid, a un servizio che non è remunerativo, la voglia di dire "Fatevelo da voi" ci sarebbe ma noi dobbiamo tutelare i cittadini. La legge ci impone il rinnovo del parco mezzi 118 periodicamente. Per non dover fermare nemmeno un mezzo al 1° gennaio 2025, oggi dobbiamo impegnare circa un milione di euro per cambiare 10 ambulanze, consapevoli che è un'attività che va a rimessa ma necessaria. Da 453 anni, traguardo che festeggeremo sabato, siamo al servizio della comunità, è nel nostro dna essere al fianco di chi ha bisogno. Nessuno di noi quindi incrocerà le braccia per protesta ma che si sappia: siamo molto preoccupati. Questa riforma non ci fa stare sereni e non ci aiuta a dare risposte alla nostra gente".Contribuisce al dibattito sul 118 anche il Centro per i diritti del malato di Prato che chiede non la sostituzione alla pari tra ore mediche e ore infermieristiche, ma bensì un potenziamento: "Oggi, tenuto conto dei “cambiamenti” avvenuti negli ultimi 40 anni, in Val Bisenzio,-afferma Fabio Baldi, presidente dell'associazione - a nostro modesto parere, oltre all'ambulanza medicalizzata presente a Vernio h24, si dovrebbe localizzare a Vaiano una Infermieristica h24. I servizi di emergenza in Val Bisenzio, a causa dell’ampiezza territoriale, solitamente impegnano tempi lunghi. Per la zona sud della provincia, Carmignano e Poggio a Caiano, riteniamo sia necessaria una medicalizzata h24.