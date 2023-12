01.12.2023 h 17:03 commenti

Sorpreso a rubare in un negozio di via Roma, arrestato un 18enne

Aveva nascosto alcuni cosmetici in una busta di carta schermata con fogli di alluminio per eludere i dispositivi antitaccheggio. Il complice è riuscito a scappare

Aveva riempito la borsa con prodotti cosmetici e, una volta arrivato alle casse, ha cercato di uscire senza fermarsi a pagare. Ma il suo gesto è stato notato dagli addetti alla vigilanza del negozio che l'hanno bloccato, mentre un suo complice è riuscito a scappare.

E' successo "Love Marcatone " dove un diciottenne di nazionalità georgiana ha tentato di trafugare merce per circa 30 euro di valore, schermando con fogli di alluminio una busta di carta per eludere i dispositivi antitaccheggio.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri . I cosmetici sono stati restituiti al legittimo proprietario mentre la borsa è stata sequestrata. Per il giovane, in seguito ad udienza di convalida, il tribunale di Prato ha convalidato l'arresto ed applicato la misura cautelare dell'obbligo di firma.