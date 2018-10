25.10.2018 h 15:58 commenti

Taccheggiatrici in azione alla Pam e a Decathlon: scoperte e denunciate

E' successo tra ieri mattina e il primo pomeriggio, protagoniste una trans brasiliana di 40 anni e una giovane ragazza di Pisa

Due taccheggiatrici sono state denunciate dalla Questura dopo essere state sorprese, nella giornata di ieri 24 ottobre, a rubare all'interno di negozi cittadini. Il primo episodio è avvenuto alle 10.15 alla Pam di via Venezia dove una trans brasiliana di 40 anni è stata bloccata dalla vigilanza mentre cercava di passare le casse senza pagare cosmetici e generi alimentari per 55 euro. Nel primo pomeriggio, alle 14, è stata la volta di una 26enne di Pisa, fermata mentre cercava di rubare un paio di scarpe da tennis a Decathlon al Parco Prato. Il valore della merce era di 70 euro. Entrambe le ladre sono state prese in custodia dai poliziotti delle Volanti che le hanno denunciate per furto.

Edizioni locali collegate: Prato

