Taccheggiatori in azione alla Pam e alla Coop: scoperti e denunciati

Doppio intervento della polizia nel tardo pomeriggio di ieri: i ladri hanno cercato di rubare in un caso un paio di scarpe, nell'altro cosmetici e altri articoli

Doppio intervento della polizia, nel tardo pomeriggio di ieri 25 febbraio, per due taccheggi, operati alla Pam di via Ferrucci e alla Coop del Parco Prato. Nel primo caso, alle 19.30, è stato fermato un 28enne di nazionalità marocchina che aveva rubato un paio di scarpe dal valore di 99 euro, dopo aver danneggiato le placche antitaccheggio. Alle 20.05, invece, al Parco Prato è stato fermato un 33enne ucraino che aveva cercato di passare le barriere senza pagare oggetti di cosmesi e altra merce per un valore totale di 50 euro. Entrambi i ladri sono stati denunciati.

Edizioni locali collegate: Prato

