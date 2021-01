08.01.2021 h 11:57 commenti

Tabaccaio non versa i soldi del T-Serve, la Corte dei Conti lo condanna

L'esercente non ha rispettato i termini della concessione e, nonostante le richieste di regolare i conti, non ha mai provveduto. Ora il Comune incasserà quanto gli spetta

Non ha versato al Comune di Prato i soldi incassati con il servizio T-Serve (il sistema per il pagamento dei servizi comunali) e per questo è finito davanti ai giudici della Corte dei Conti che lo hanno condannato a risarcire il danno, quasi 7.500 euro. Protagonista un cinquantaduenne, titolare di una tabaccheria situata nella zona di via Pistoiese. I fatti risalgono al 2016 ma solo nei giorni scorsi la Corte dei Conti si è espressa riconoscendo all'esercente la responsabilità di aver provocato un danno erariale all'amministrazione comunale. Attraverso il T-Serve, il tabaccaio aveva realizzato incassi che lo obbligavano, come da convenzione, a versare 7.283 euro e qualche centesimo all'ente. Cosa mai avvenuta. A vuoto le richieste di regolare i conti avanzate dal Comune nel momento in cui le verifiche avevano fatto emergere il mancato rispetto degli accordi. Da qui la decisione di sospendere il servizio. L'unica risposta arrivata dal tabaccaio è stata quella di rateizzare la somma dovuta; richiesta accettata dall'amministrazione comunale ma mai rispettata. Inevitabile, a questo punto, l'intervento dei giudici contabili. Il titolare della tabaccheria, invitato a spiegare i motivi del mancato versamento, ha avanzato una nuova richiesta di rateizzazione alla quale, come in precedenza, non ha mai fatto seguito alcun pagamento.“La circostanza oggettiva del mancato versamento, nemmeno tardivo – si legge nella sentenza – è desumibile dai documenti ed è stata ammessa dall'esercente, pertanto paiono sussistenti gli elementi oggettivi del danno erariale”. I giudici parlano di “antigiuridicità” e di “danno”: inadempimento, cioè, degli obblighi del rapporto, e perdita (per il Comune) di risorse pubbliche. Di più: “Risulta provato anche l'elemento soggettivo sotto il profilo del dolo, individuabile – ha scritto la Corte dei Conti – nella coscienza e volontarietà dell'omissione dei doveri derivanti dalla gestione della propria attività e della produzione del danno”.