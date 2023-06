07.06.2023 h 17:55 commenti

T-red: attenzione alla linea bianca, venti automobilisti "distratti" multati ogni giorno

Lo rileva la Lega che oggi pomeriggio ha organizzato un volantinaggio in uno degli incroci sorvegliati da telecamere. Spada: "Un conto è bucare il rosso, un conto è andare un pochino oltre la linea senza impegnare l'incrocio. Basta spremere i cittadini per fare cassa"

(e.b.)

Oltre 1.800 sanzioni in tre mesi per superamento della linea di arresto con semaforo rosso senza invadere l'incrocio. Per la precisione 1812, settanta in più dello stesso periodo del 2022, per un totale di quasi 83mila euro di sanzioni. Un dato, emerso da un accesso agli atti, reso pubblico dal capogruppo della Lega in consiglio comunale, Daniele Spada, che denuncia la volontà del Comune di fare semplicemente cassa. Per questo oggi pomeriggio, insieme ad alcuni attivisti del partito, ha organizzato un volantinaggio a uno dei cinque incroci dotati di telecamera T-Red, quello tra via Valentini e via Ferrucci, che tra l'altro è sorvegliato da due occhi elettronici, uno per chi proviene da via Valentini ed è diretto in viale Veneto e uno per chi arriva da piazza San Marco.Il volantino è ironico e raffigura un agente della municipale con il volto del dittatore sovietico Stalin che invia multe a chi non frena in tempo utile per non invadere la loinea bianca. Riporta la scritta: "Non sfiorare quella striscia. Il Pd ti vede e ti multa".La media è di venti multe al giorno solo per questo tipo violazione del codice della strada: "Questa amministrazione sa solo spremere i cittadini con le multe. – afferma Spada – Ai semafori trappola della città tutti i giorni che il Signore mette in terra, venti pratesi si fermano un pochino oltre la linea senza dare noia a nessuno e si ritrovano due punti in meno sulla patente e sanzioni che possono arrivare ben oltre le 100 euro. Sono infrazioni che non recano danno o pericolo. E' indegno".Spada denuncia anche un aumento generalizzato delle sanzioni per il codice della strada: "Sono quasi 10mila in più dello stesso periodo del 2022, il 33% in più pari a un aumento di oltre 700mila euro dell'importo complessivo che è pari a quasi 3,5 milioni. Sono sanzioni spesso fatte per chi si ferma un attimo a fare una piccola spesa, un parcheggio fatto male e tantissime per il non rispetto dei varchi, quasi 4.000 in tre mesi, 1.600 in più del primo trimestre. E' uno scandalo che il Comune tartassi i cittadini su questo tipo di sanzioni. Ben vengano controlli e multe su auto non assicurate, rossi bucati e altri comportamenti pericolosi, ma su questo tipo di infrazioni basta spremere i cittadini". Nel dettaglio la sosta sui marciapiedi è stata contestata 950 volte contro le 589 del primo trimestre 2022; altre tipologie di sosta vietata 5.815 volte, 1.615 in più dello stesso periodo dell'anno precedente; parcheggiare vicino alle strisce, agli incroci o alle curve è costato caro a 392 automobilisti contro i 303 del 2022. Le sanzioni per la pulizia strade sono più che raddoppiate, superano le 10.200 unità e un incasso di 430mila euro ma va detto che in due dei tre mesi 2022 presi a riferimento, i controlli erano stati sospesi per isolamenti e quarantene Covid che impedivano alle persone di uscire di casa.Domani in consiglio, l'assessore alla Mobilità e alla sicurezza, chiarirà se il superamento della linea per far passare i mezzi di soccorso a sirene spiegate, sia comunque sanzionato. Un caso sollevato dallo stesso Spada.