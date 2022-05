25.05.2022 h 11:19 commenti

Switch off digitale terrestre: Toscana Tv passa sul tasto 11 del telecomando

Balzo in avanti per l'emittente del cui gruppo fa parte Notizie di Prato che ora si posiziona subito dopo i principali canali nazionali. Sarà necessario risintonizzare i televisori: per la Val di Bisenzio la data è il 27 maggio, il 1 giugno per il resto della provincia

E' ormai conto alla rovescia per lo switch off in Toscana del digitale terrestre che comporterà numerose novità, a cominciare dal cambio della numerazione dei canali. Toscana Tv, nel cui gruppo è compreso anche Notizie di Prato, farà un bel balzo in avanti sul telecomando, guadagnando la posizione numero 11, a immediato ridosso dei principali canali nazionali.

Per aggiornare le programmazioni sarà necessario effettuare la procedura di risintonizzazione dei canali del proprio televisione. Le date di switch off previste per la provincia di Prato sono il 27 maggio per la Val di Bisenzio e il primo giugno per Prato, Montemurlo e i comuni medicei.