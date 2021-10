07.10.2021 h 14:54 commenti

Svolta nel processo per il crac BpVi: Intesa Sanpaolo potrebbe dover risarcire gli azionisti

Il collegio giudicante del tribunale di Vicenza ha riconosciuto che anche il cessionario risponde alle parti civili. Nel caso venissero decisi dei risarcimenti, sarà quindi più facile ottenerli

Banca Intesa Sanpaolo entra a tutti gli effetti nel processo sul crac della Popolare di Vicenza e lo fa in qualità di responsabile civile, vale a dire come soggetto che potrebbe dover risarcire gli azionisti e i risparmiatori che si sono costituiti parte civile. Lo ha deciso il collegio giudicante del tribunale di Vicenza davanti al quale è in corso il processo a Samuele Sorato, l'ex direttore generale della Bpvi accusato di aggiotaggio, ostacolo agli organismi di vigilanza e falso in prospetto, la cui posizione, per motivi di salute, è stata stralciata dal procedimento principale nel quale sono stati già condannati l'ex presidente Gianni Zonini e altri ex dirigenti.La chiamata in causa di Intesa Sanpaolo, l'istituto di credito che subentrò alla Popolare di Vicenza, apre nuovi scenari non soltanto per le parti civili già costituite ma anche per quanti vorranno avanzare richiesta di risarcimento dopo aver visto sgonfiarsi risparmi e investimenti. Grande la soddisfazione dell'avvocato Francesca Meucci che, insieme al collega Francesco Querci, segue le sorti di tanti ex clienti pratesi della Popolare di Vicenza. “Ieri, al termine di sei ore di camera di consiglio – il commento – il tribunale ha disconosciuto l'orientamento instaurato nei processi precedenti che hanno riguardato Popolare di Vicenza e Banca Veneta. Al di là di come finirà il processo all'ex direttore generale della Bpvi, questo passaggio avrà sancito un principio generale: anche il cessionario risponde alle parti civili”.Argomentazioni zeppe di tecnicismi e di specifiche e i richiami alla giurisprudenza portati dagli avvocati pratesi, a cui sono aggiunti gli echi dell'Europa che sulla 'galassia banche' pone molta attenzione, hanno prodotto prodotto una vera e propria rivoluzione che, di fatto, illumina 'l'angolo morto' dietro il quale è rimasto fino a ora il cessionario.La decisione dei giudici di Vicenza inaugura perciò un fronte tutto nuovo che consentirà agli avvocati, se arriveranno richieste di risarcimento da soggetti non costituiti parte civile, di intavolare una trattativa con Intesa Sanpaolo.