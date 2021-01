21.01.2021 h 10:46 commenti

Svolta green per il trasporto locale: arriva la prima linea di autobus elettrici

Approvato il progetto di fattibilità da inviare al ministero per ottenere il finanziamento di 10 milioni di euro. Prenderà il posto delle Lam Arancio e Blu che trasportano circa 1.300 passeggeri per giorno

E' in arrivo una rivoluzione green nel sistema di trasporto locale. Presto la Lam Blu e quella Arancio potrebbero essere sostituite da una linea di autobus elettrici che collegherà viale della Repubblica e il Pecci con l'ospedale Santo Stefano con una frequenza di 7 minuti. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità da inviare al ministero per ottenere il finanziamento di 10 milioni di euro. Ci vorranno almeno tre anni, se tutto andrà bene, per tradurre il progetto in realtà. La nuova linea sarà composta da 15 autobus più 7 di scorta per un totale di 22 automezzi. Ovviamente i bus elettrici necessitano di installazioni di punti di ricarica: ne sono previste quindi 14 postazioni di cui 10 presso il deposito per la ricarica notturna e 4 sul percorso di cui 2 alla stazione Centrale e 2 presso il capolinea dell’ospedale Santo Stefano.

Vediamo quali sono le modifiche principali delle attuali due linee che, secondo l’ultimo censimento effettuato nell’autunno 2019, trasportano circa 1.300 passeggeri per giorno.

La modifica più consistente riguarderà le corse da e per la frazione di Maliseti, oggi servita dalla Lam Blu, e di Galciana, oggi servita dalla Lam Arancio.

La nuova linea si svilupperà collegando con alta frequenza di corse importanti poli attrattori della nostra città partendo dalla zona est nei pressi del casello autostradale, toccando il tribunale e, tramite via Ferrucci, raggiungerà piazza Stazione e quindi il centro storico. Da qui si svilupperà in due direttrici distinte verso l’ospedale Santo Stefano attraversando, da un lato, il quartiere San Paolo – ad altissima densità abitativa - e la stazione ferroviaria di Borgonuovo, e, dall’altro, servendo il polo sanitario Giovannini, Porta Leone e tutta l’area dell’ex ospedale Misericordia e Dolce, ora in fase di riqualificazione per la realizzazione del Parco Urbano; si dirigerà poi verso il polo scolastico di via di Reggiana e farà capolinea all’ospedale Santo Stefano, dove i due distinti rami della nuova linea si riuniranno e da qui si dipartiranno nuovi servizi di trasporto pubblico locale per Galciana e Maliseti.

“La mobilità sostenibile è un tassello importante per lo sviluppo della nostra città e risponde a pieno all’attenzione verso le politiche ambientali che stiamo portando avanti sui diversi fronti - ha affermato il sindaco Matteo Biffoni -. Prato è sempre di più punto di riferimento per l’economia circolare, per un nuovo green deal che deve necessariamente includere anche la mobilità".