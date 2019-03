11.03.2019 h 21:04 commenti

Svolta dal Dna: è il ragazzino il padre del bambino avuto dalla donna accusata di violenza sessuale su minore

Oggi la lunga deposizione (poi secretata) della donna davanti ai pm che indagano. L'esame dei tamponi prelevati al neonato avrebbe dato la conferma a quanto sostenuto dalla famiglia della vittima

Svolta nell'indagine che vede indagata una donna pratese di 35 anni, accusata di violenza sessuale nei confronti di un ragazzino oggi 15enne, al quale la donna dava ripetizioni di inglese. Sarebbe proprio lui il padre del bambino che la 35enne ha partorito sette mesi fa. La clamorosa conferma è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 11 marzo, al termine di una giornata scandita da due momenti importanti: la lunga deposizione resa dalla donna davanti ai pm Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli, e l'esito dell'esame del Dna fatto sui campioni prelevati al neonato e al ragazzino. Bocche cucite sull'argomento sia in procura sia da parte dei legali della donna, gli avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri che stamani hanno chiesto espressamente agli inquirenti di sentire la donna. Il verbale dell'interrogatorio è stato infatti segretato. Ma le importanti rivelazioni sarebbero venute dall'esame del Dna.

La donna, accompagnata dai legali e dal marito, è entrata in procura verso le 17.30 per essere ascoltata dai magistrati che indagano. Una deposizione di oltre tre ore. “È necessaria la massima cautela - avevano detto i suoi avvocati al mattino - ci sono tre minori da tutelare: il neonato, il ragazzino che oggi non ha 13 anni ma 15, e l’altro figlio della nostra assistita. Da parte di questa difesa c’è la massima collaborazione a chiarire tutta la vicenda. Il telefonino della signora è stato acquisito dagli investigatori che potranno apprezzare a 360 gradi le conversazioni che contiene. Ripetiamo che c’è la volontà di raccontare i fatti”.

La trentacinquenne lavora nel settore della sanità come oss e l’insegnamento non sarebbe mai stato una professione per lei. Sarebbe stata la conoscenza delle lingue straniere a darle l'opportunità di occuparsi anche di ripetizioni, in particolare nei confronti del ragazzino. Una frequentazione iniziata circa due anni fa, quindi quando il giovane allievo aveva meno di 14 anni.

Se l'esame del Dna, come è emerso, accertasse davvero la paternità del ragazzino, verrebbe allora confermata in pieno la versione della famiglia dello studente che frequentava la trentacinquenne per lezioni private. La denuncia parla di rapporti sessuali tra i due, anche quando per la legge sarebbe stato nullo l'eventuale consenso da parte di un minore di 14 anni.

Venerdì scorso gli uomini della Squadra Mobile si sono presentati a casa della trentacinquenne e hanno acquisito, oltre al telefonino, la cartella della maternità. La famiglia del ragazzo è assistita dall’avvocato Roberta Roviello.