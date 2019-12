20.12.2019 h 15:14 commenti

Sviluppo economico, grandi opere e servizi alla persona, i progetti per il 2020 della giunta Calamai

Per il prossimo anno saranno conclusi i lavori di riqualificazione del centro di Montemurlo, sarà consegnato l'asilo di Morecci e avviato una campagna di sicurezza stradale che avrà come testimonial Lorenzo Dalla Porta

Sei mesi di governo all’insegna della continuità, ma anche dell’innovazione. La giunta Calamai, che si è insidiata lo scorso maggio, traccia il bilancio del 2019. “Gli aspetti su cui abbiamo maggiormente puntato – spiega il sindaco Simone Calamai – sono stati i servizi alla persone e lo sviluppo economico; abbiamo posto le base per l’arrivo di cinque nuove aziende nella zona industriale, due provengono da Prato le altre sono montemurlesi e hanno bisogno di espandersi ulteriormente. Complessivamente verranno occupati 10 mila metri quadrati”. Tra queste anche la fabbrica di Caverni

Tra le novità per il 2020 il vigile di prossimità, l’arrivo degli ispettori ambientali, l’apertura del bando per l’accesso alle case popolari (sono in consegna altri 15 alloggi in via Lamarmora), l’arrivo di 69mila euro da destinare a percorsi di accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate, l’istituzione dell’infermiere di famiglia una campagna per la sicurezza stradale nel scuole che avrà come testimonial il campione di Moto 3 Lorenzo Dalla Porta.

Ai progetti per il futuro si aggiungono quelli iniziati nel 2019 per la riqualificazione del centro cittadino, il parco urbano e l’asilo nido di Morecci.

Urbanistica e lavori pubblic. Nel 2020 prenderà il via la ristrutturazione della scuola di Novello, la realizzazione della passerella pedonale sul torrente Agna e la messa a norma sismica del palazzo comunale. Verrà riqualificato anche il centro di Oste con la fabbrica Rossa. Previsti anche lavori per la messa in sicurezza idraulica della zona collinare.

Sociale . Nel 2020 è prevista la realizzazione del Borgo del dialogo in via Bicchieraia con una Rsa di 80 posti l’incremento di 27 posti alla Rsa prevista nel progetto. “Sarà anche l’anno del passaggio alla gestione diretta di alcuni servizi alla Casa della salute – ha spiegato l’assessore Alberto Fanti – vigileremo trimestralmente sui budget assegnati”.

Polizia Municipale, Sport e Politiche alla memoria . “l’istituzione del vigile di prossimità – ha spiegato l’assessore Valentina Vespi – renderà l’amministrazione ancora più vicina ai cittadini. Intanto continuano i controlli sul territorio e sulle strade, mantenendo la scia del 2019”. Sempre in tema di sicurezza il campione Dalla Porta a partire dalla prossima primavera sarà il testimonial di una campagna per la sicurezza stradale. L’assessore Vespi ha anche organizzato un concorso per i ragazzi delle scuole medie sulla Memoria , i due miglior elaborati saranno premiati con un viaggio offerta dall’amministrazione comunale al campo di concentramento di Campi di Mathausen.

Ambiente. Nel 2019 la raccolta differenziata è aumentata di un punto percentuale raggiungendo il 79,36%, sono diminuiti gli scarichi abusivi di circa 10 tonnellate in meno. “Buoni risultati – ha commentato l’assessore Alberto Vignoli – che saranno ancora migliori con l’arrivo degli ispettori ambientali. Intanto continua anche l’impegno verso il verde, con la cura degli oltre 3 km di siepe pubblica e la piantumazione di 135 alberi a fronte di 30 abbattimenti”.

Istruzione. Il 2019 è stato caratterizzato da un fitto calendario di incontri sulla genitorialità, per il 2020 l’amministrazione lavorerà anche sull’educazione alimentare che prevede anche il progetto frutta a merenda. “Abbiamo anche realizzato un percorso – spiega l’assessore Antonella Baiano – per i ragazzi che soffrono di disturbi dell’apprendimento coinvolgendo un insegnante specializzato che avrà il compito di insegnare agli studenti un metodo di studio”.

Cultura e promozione del territorio. Il filo conduttore per il 2020 sarà la rivalutazione della storia partendo proprio dai personaggi che hanno vissuto nel territorio e dai festeggiamenti per i mille anni di vita del territorio. “Tra i progetti – ha spiegato l’assessore Giuseppe Forastiero – ci piacerebbe anche un nuovo teatro da 300 posti, proprio per dare una risposta alla crescente domanda di biglietti e abbonamenti, ma anche aumentare i posti per la recezione turistica”.



