20.11.2023 h 10:35 commenti

Sversamento nel Collecchio e nell'Ombrone, sul posto vigili del fuoco e protezione civile

L'allarme è stato dato dai residenti del Poggetto che hanno visto la macchia oleosa nel corso d'acqua che scorre dietro le proprie abitazioni

Ha richiesto alle forze dell'ordine un'intera mattinata di lavoro per limitarne gli effetti negativi sull'ambiente, lo sversamento di idrocarburi nel Collecchio, piccolo corso d'acqua che attraversa Poggetto per poi immettersi nel torrente Ombrone. E' successo ieri, 19 novembre nel comune di Poggio a Caiano. Il liquido è arrivato anche nell'Ombrone, portato dalla corrente. L'allarme è stato dato dai residenti che hanno visto la sostanza oleosa nel vicino fosso.Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco, i carabinieri, la Vab, gli amministratori comunali e anche l'Arpat. Sono stati posizionati dei sacchi assorbenti lungo il tratto in cui era presente la chiazza.Adesso si tratta di capire l'origine di questo sversamento. Arriva da qualche cisterna a uso residenziale oppure da una delle tante aziende della zona artigianale che si trova nelle immediate vicinanze dello sversamento? Domande a cui le autorità competenti cercheranno di dare una risposta.