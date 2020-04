27.04.2020 h 17:43 commenti

Sversamento di reflui dal depuratore de Il Fabbro, interviene l'Arpat

Il malfunzionamento è stato provocato da un problema elettrico che ha provocato la mancata attivazione delle pompe di sollevamento

Allarme per uno sversamento di reflui fortemente colorati proveniente dal depuratore Il Fabbro nel comune di Cantagallo. E' stato un cittadino a sgenalare la cosa, oggi 27 aprile intorno alle 15, alla polizia municipale che ha subito attivato il dipartimento Arpat di Prato.

Nel frattempo la polizia municipale si è recata sul posto e ha verificato che lo sversamento non era più in atto. Tecnici di Arpat hanno quindi contattato la società Gida spa, che gestisce l'impianto di depurazione, accertando che nella mattinata si è verificato un problema elettrico che ha provocato la mancata attivazione delle pompe di sollevamento dei reflui provenienti dalla fognatura pubblica, con l'attivazione del by pass in testa all'impianto e scarico diretto nel Bisenzio. Il guasto è stato poi riparato ed il by-pass risulterebbe essere stato aperto per pochi minuti.

"Il malfunzionamento - spiegano da Gida - ha creato dalle 11.26 alle 11.54 uno scolmo accidentale di 160 metri cubi di acqua di fognatura che così è finita direttamente nel Bisenzio senza trattamento. I tecnici appena si sono accorti del guasto sono prontamente intervenuti, bloccando il flusso. Contestualmente si è provveduto a riportare la situazione alla normalità e a garantire il pieno funzionamento dell’impianto di depurazione".