Potrebbe essere uno spurghista "furbetto" l'autore dello sversamento di liquami nella Bardena a Galciana avvenuto ieri mattina, 21 settembre. Ad accorgersi del danno ambientale sono stati i residenti di via sulla Vella e di via Alfani, allarmati dal cattivo odore proveniente dal vicino fosso. Immediata la chiamata ai carabinieri della Forestale che sono subito sopraggiunti sul posto per verificare la situazione.Secondo quanto ricostruito, qualcuno ha tentato di scaricare i liquami direttamente in fogna, cosa proibita, ignorando il fatto che proprio in quella zona, grazie a un piano di recupero virtuoso dal punto di vista ambientale, è stato creato un sistema che divide gli scarichi delle abitazioni dalle acque piovane. I primi vengono trattati e poi mandati in fognatura pubblica, le altre finiscono direttamente nella Bardena. Lo spurghista furbo ma all'oscuro di tutto, ha utilizzato proprio il tombino delle acque piovane per compiere il suo malestro. Il risultato è sotto gli occhi e soprattutto sotto il naso di tutti.Le indagini sono a cura della Forestale mentre l'intervento di pulizia della Bardena sarà effettuato dal Comune dato che almeno al momento il reato è stato commesso da ignoti.