27.08.2018 h 12:55 commenti

Sventato il furto in villa, polizia e carabinieri arrestano due uomini. In fuga un complice

Avevano già forzato una finestra quando un testimone ha dato l'allarme. Inutile la fuga a piedi dei due malviventi che sono stati bloccati quasi subito. Sequestrati numerosi attrezzi da scasso. E' successo in via Roma, nella zona delle Fontanelle

Avevano già forzato la finestra e stavano per entrare nella villa quando il blitz congiunto di polizia e carabinieri ha mandato all'aria il loro piano. Due rom di 30 e 19 anni sono stati arrestati nella serata di sabato 25 agosto al termine di un inseguimento a piedi che è cominciato in via Roma, nella zona delle Fontanelle, e si è concluso in via Baciacavallo; un complice è invece riuscito a far perdere le proprie tracce. I due, entrambi italiani e residenti a Roma, sono stati scoperti grazie alla telefonata di un testimone che intorno alle 21.40 ha avvertito i carabinieri che in una villa era in atto un furto. La villa è stata circondata ed è stata inutile la fuga scavalcando le recinzioni delle case vicine dove i due ladri hanno anche cercato di nascondersi approfittando del buio: i rom sono stati presi e arrestati per tentato furto aggravato e possesso di attrezzi da scasso. Perquisiti, sono stati trovati con una smerigliatrice elettrica, un cacciavite, un picconi e altri oggetti tra cui una radio ricetrasmittente. Il sopralluogo nella villa ha accertato che i malviventi non hanno fatto in tempo ad entrare dopo aver smontato una delle finestre poste sul retro. Nella villa, in quel momento, era presente il custode che però non è accorto di quanto stava succedendo. Il complice, secondo quando ricostruito, avrebbe fatto da palo e sarebbe riuscito a dileguarsi utilizzando un'auto presa a noleggio e ritrovata, nel corso della notte, in via Aldo Moro.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus