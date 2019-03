19.03.2019 h 10:42 commenti

Svastiche e scritte inneggianti al fascismo alle sedi di Anpi e Pd. Biffoni: "Atto preoccupante"

Si infiamma ulteriormente lo scontro per la manifestazione di Forza Nuova già autorizzata dal questore per sabato 23. Il sindaco: "Rinnovo l'appello al prefetto e al questore di revocare il permesso". Domani nuova riunione in prefettura

"Qualcuno - dice il segretario provinciale del Partito democratico Gabriele Bosi - pensa in questo modo di intimidire il Partito democratico e l’Anpi di Prato, insieme alle numerose associazioni, movimenti e partiti politici che si stanno opponendo con forza all’organizzazione della manifestazione di Forza nuova annunciata in città per “celebrare” i cento anni di fascismo. Sappiano che a Prato, città medaglia d’argento al valor militare nella guerra di Liberazione, nessuno si farà intimidire".

"Insieme a tutti coloro che si riconoscono nei valori della Resistenza e della Costituzione, continueremo a chiedere a prefetto e questore di impedire una manifestazione indegna di questa città e palesemente anticostituzionale. A Prato non c’è spazio per qualsiasi forma di odio, di razzismo o di neofascismo - aggiunge Bosi - Per questo chiediamo alle autorità competenti di farsi garanti del rispetto dell’ordine pubblico e del confronto democratico in questa città, che non può davvero più tollerare episodi come questi".

"Chiediamo immediatamente al governo alle autorità locali preposte alla sicurezza della città di rompere gli indugi - insiste il deputato del Pd Antonello Giacomelli -: vanno individuati e puniti i responsabili e va impedita la manifestazione di celebrazione fascista di sabato. C’è una intera città che si è espressa con chiarezza, nessuno deve avere l’impressione, che so sbagliata, di una sottovalutazione o peggio di una qualche tolleranza da parte di chi è chiamato ad intervenire e ad assumersi le proprie responsabilità. Per quanto ci riguarda, le intimidazioni non ci toccano, questa città non merita lo sfregio di una manifestazione fascista consentita dalle autorità e noi ci batteremo con ancor più determinazione perché questo non succeda".

“Lo sfregio alla sede dell’Anpi è un offesa alla città – commenta il coordinatore di Prato2040 Diego Blasi – È inaccettabile che Prato, medaglia d’argento al valore della Resistenza, sia sporcata dalle scorribande notturne di soggetti e organizzazioni che si richiamano esplicitamente al nazismo e al fascismo. Questura e Prefettura, non annullando ancora il corteo con l’ex terrorista nero di Forza Nuova Roberto Fiore, si stanno assumendo una grave responsabilità e dei rischi ingiustificati. Il fronte antifascista è compatto e lo dimostrerà”.

Una svastica accompagnata dalla parola 'dux' e la scritta 'arriviamo'. E' quanto è stato tracciato con una bomboletta di spray nero all'ingresso della sede dell'Anpi, in piazza San Marco. La scoperta è stata fatta oggi, martedì 19 marzo, all'apertura del museo che raccoglie la testimonianza della Resistenza pratese. Contemporaneamente un'altra scritta inneggiante al fascismo è stata rinvenuta sulla facciata della sede del Pd, in via Carraia, a pochi metri dal Palazzo comunale.“In un'altra situazione lo considererei il gesto di un grullo – ha commentato il, tra i primi ad arrivare all'Anpi – ma la cosa mi preoccupa in questo momento. Rinnovo il mio appello al prefetto e al questore: revocare l'autorizzazione al corteo di Forza Nuova in programma sabato”.Il richiamo al Duce all'ingresso dell'Anpi aggiunge un altro capitolo alla tensione degli ultimi giorni dopo che il questore ha dato il via libera alla manifestazione del 23 marzo di Forza Nuova, giorno del centenario del fascismo, e la vigorosa richiesta di fare un passo indietro trattandosi di una iniziativa che va contro la legge. Il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza si riunirà nuovamente domani, alle 12, dopo che le precedenti riunioni – l'ultima annullata ieri – si sono chiuse senza decisioni nonostante una discussione molto accesa nella quale è intervenuta anche la Chiesa pratese a cui Forza Nuova ha risposto senza giri di parole.“Non ci stancheremo mai di parlare di pace e democrazia di valori, non ci stancheremo mai di denunciare che i fascismi sono l'esatto contrario di tutto questo – ha detto– non ci intimidiscono le azioni dei vigliacchi, di chi sa usare solo violenza e volgarità perché non ha altri argomenti”. E ancora l'invito al prefetto e al questore di non far scendere nelle strade il partito di Roberto Fiore.E intanto sono migliaia le adesioni alla petizione on line per dire no alla manifestazione. Un no fermo e deciso arrivato anche alla Camera dei deputati con l'onorevole Antonello Giacomelli (Pd) che ha portato il tema all'attenzione del Parlamento.Forza Nuova ha replicato in ogni modo, ha ricordato che solo casualmente il corteo coincide con l'anniversario del fascismo e che quella di Prato è una manifestazione per chiedere politiche contro l'immigrazione. Roberto Fiore ha confermato che ci sarà.