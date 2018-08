29.08.2018 h 12:41 commenti

Svastica sul muro del Museo del Tessuto, la condanna dell'amministrazione comunale

Ennesimo atto di vandalismo all'ingresso dell'Istituto culturale Lazzerini. Il Comune: "L’inciviltà di pochi offende le tradizioni della città e comporta uno spreco di denaro pubblico per i continui interventi di ripulitura delle scritte".

Una svastica sul muro del Museo del Tessuto all'ingresso della Biblioteca Lazzerini in via Puccetti è stata scoperta ieri, martedì 28 agosto. In un comunicato stampa l'amministrazione comunale "condanna fermamente il ripetersi di episodi di vandalismo attraverso scritte che esprimono intolleranza razziale o adesione ad ideologie nazifasciste, senza contare il danno fatto ad un bene pubblico, appartenente all'intera comunità. L’inciviltà di pochi offende le tradizioni della città e comporta uno spreco di denaro pubblico per i continui interventi di ripulitura delle scritte." Solo pochi giorni fa, a poca distanza dall'episodio di oggi ma su una proprietà privata, è comparsa una scritta inneggiante Salvini, poi coperta da una dirigente del Pd.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus