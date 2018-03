29.03.2018 h 12:34 commenti

Svaligiata nota profumeria: portati via cosmetici per decine di migliaia di euro

I ladri hanno smontato un pannello e sono riusciti ad entrare nel negozio senza far scattare l'allarme. Le indagini sono dei carabinieri. La titolare: "Quando ho visto la devastazione mi è venuto da piangere"

Furto nella notte fra il 27 e il 28 marzo alla profumeria Moncini in viale della Repubblica, un danno stimato che va oltre i 60 mila euro. “A questa cifra – spiega la titolare Roberta Moncini – ho smesso di fare i conti, ci vorranno almeno due anni di lavoro prima di riuscire a recuperare il danno”.

Niente tombino, questa volta, i ladri hanno smontato un pannello e sono entrati nel negozio, dove però non è suonato l’allarme. “Probabilmente sono rimasti accovaccia ti- continua la titolare – anche se non capisco come abbiano fatto a svuotare i piani superiori”. La razzia è stata compiuta soltanto in una parte del negozio, l’altra è stata preservata, probabilmente i ladri sono stati disturbati.

“Quando sono arrivata ho trovato gli espositori nel mezzo del negozio e tutti i cassetti aperti. Mi è venuto da piangere anche perché non è la prima volta”. A insospettire la proprietaria la scelta con cui sono stati presi i prodotti, ci sono creme che valgono anche 700 euro. “Una scelta precisa che mi fa venire qualche dubbio visto il proliferare in alcuni punti vendita di maxi sconti”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. “Ho fatto denuncia ma ho la certezza che non troverò la mia merce e se anche fosse arrestato il ladro alla fine uscirebbe prima lui dal tribunale che io”. In vent’anni la profumeria è stata visitata dai ladri almeno cinque volte.







