Supporto psicologico per le vittime di reato, al via un servizio gratuito

E' nato per sostenere ed accompagnare le persone vittime di un reato in un percorso psicologico anche durante le fasi processuali. Ad organizzarlo l’associazione Aleteia e la Cooperativa Intrecci

L’associazione Aleteia e la Cooperativa Intrecci insieme per offrire un servizio per l’assistenza alle vittime di ogni tipologia di reato.

Totalmente gratuito, è nato per sostenere ed accompagnare le persone vittime di un reato in un percorso psicologico anche durante le fasi processuali. Chi ha necessità di un supporto può chiamare il numero verde 800 777 811 .

Nello specifico vengono fornito Sostegno psicologico, gli psicologi aiuteranno la persona ad elaborare il dolore e la sofferenza derivate dal fatto di reato Informazione sui diritti attraverso colloqui con avvocati. Accompagnamento ai servizi – Verranno fornite alla persona informazioni ed orientamento verso i servizi pubblici e privati presenti sul territorio. Mediazione – Una della possibilità, quando richiesta dalla vittima stessa è favorire la risoluzione del reato tra le parti coinvolte. il progetto in attuazione alla direttiva europea è finanziata dal Ministero della Giustizia e vede la collaborazione della Società della Salute