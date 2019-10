18.10.2019 h 15:56 commenti

Supermercato abusivo sequestrato dalla Municipale, multato il titolare

Autorizzato solo per il commercio all'ingrosso di generi non alimentari, il negozio vendeva al dettaglio anche carne e pesce. Diversi i clienti trovati a fare la spesa

Un supermercato ben rifornito ma completamente abusivo. Lo ha scoperto e sequestrato la polizia municipale in via delle Colombaie. Il gestore, un cinese di 23 anni, è stato sanzionato e dovrà pagare ottomila euro di multa. Il supermercato era stato ricavato in un capannone di 200 metri quadrati di proprietà di un italiano. Il cinese, che è risultato titolare di una ditta per il commercio all'ingrosso di generi non alimentari, in realtà vendeva al dettaglio senza essere stato autorizzato né con la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) né con la notifica sanitaria. In vendita oggetti per la casa, ferramenta, lampadine e materiale elettrico ma anche prodotti alimentari sia sfusi che confezionati.All'interno del supermercato gli agenti della Municipale hanno trovato anche un reparto macelleria con tanto di attrezzature professionali per il taglio, la preparazione e il confezionamento delle porzioni. Nel negozio anche quattro celle frigo, cinque banchi frigorifero di grandi dimensioni e due a colonna. Quando la Municipale si è presentata per il controllo ha trovato diversi clienti intenti a fare la spesa.