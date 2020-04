10.04.2020 h 16:50 commenti

Supermercati e negozi chiusi a Pasqua e Pasquetta, per i trasgressori scatta la sospensione dell’attività

Lo prevede per tutta la Toscana l'ordinanza firmata dal presidente Enrico Rossi. Fanno eccezione rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie. Consentita la consegna a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica

Anche a Prato, come nel resto della Toscana, supermercati e negozi chiusi sia a Pasqua sia a Pasquetta. Lo prevede l'ordinanza che il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi ha firmato oggi 10 aprile. L'ordinanza dispone per la domenica di Pasqua e per il lunedì dell'Angelo, la chiusura, su tutto il territorio regionale, di tutti gli esercizi commerciali della piccola media e grande distribuzione, ad eccezione delle rivendite di giornali, delle farmacie e delle parafarmacie.

Nell'ordinanza si precisa che è fatta salva, nel rispetto della vigente legislazione emergenziale, la sola consegna a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica e non presso l’esercizio commerciale, dei generi alimentari e dei beni di prima necessità.

A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale non consentita potrà essere applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi. Le polizie municipali, tutte le altre forze di polizia, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, sono incaricati dell’osservanza e del rispetto dell'ordinanza.