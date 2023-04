26.04.2023 h 16:14 commenti

Superlavoro per la cicogna: tre coppie di gemelli nati al Santo Stefano nella stessa mattina

Un fatto inusuale anche per un’area materno infantile abituata ai grandi numeri e al super lavoro come quella del nosocomio pratese. I bambini e le mamme stanno bene anche se due parti sono stati prematuri

Tre coppie di gemelli sono venute alla luce al Santo Stefano in meno di tre ore l’una dall’altra. Un fatto inusuale anche per un’area materno infantile abituata ai grandi numeri e al super lavoro come quella del nosocomio pratese. I tre parti, tutti di coppie italiane, sono avvenuti stamani, 26 aprile. Il primo è scattato alle 10 mentre gli altri due sono arrivati in contemporanea alle 13. Si tratta di due cesarei e uno spontaneo. Quest’ultimo, così come uno cesareo, è stato prematuro (34 e 35 settimane) ma i piccoli stanno comunque bene. I sei fiocchi sono due rosa e quattro azzurri.

Si tratta di un altro record per il reparto di ostetricia e ginecologia del Santo Stefano, dove agli inizi di marzo si sono registrati 16 parti in appena 24 ore.



