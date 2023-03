06.03.2023 h 13:51 commenti

Superbonus, da Prato la proposta di emendamenti contro il blocco della cessione dei crediti fiscali

Confartigianato e Cna hanno presentato all'onorevole Erica Mazzetti un documento in cui si chiede anche un periodo transitorio e sostegni alle imprese in crisi di liquidità, in seguito al decreto dello scorso 16 febbraio

Da Prato una lunga lista di emendamenti al decreto del 16 febbraio che blocca tutte le cessioni dei crediti dei bonus fiscali a partire dal Superbonus 110.

Stefano Crestini, presidente nazionale e provinciale di Confartigianato Costruzioni e Riccardo Castellucci, presidente di Cna Costruzioni Toscana Centro, hanno presentato i suggerimenti all'onorevole pratese di Fi Erica Mazzetti. Nel documento anche la richiesta di un periodo transitorio che non comprometta drasticamente le aspettative dei cittadini con i lavori in corso per l’efficientamento energetico e consolidamento sismico dei propri immobili e metta in grado professionisti, tecnici e imprese di assolvere al meglio i loro compiti sia per gli aspetti tecnici che per gli aspetti documentali di corretta esecuzione dei lavori.

“I bonus per l’edilizia – ha spiegato Crestini – hanno favorito e determinato una strutturazione delle aziende del settore che, per far fronte agli impegni, hanno fatto investimenti importanti , una ricchezza che non deve venir dispersa. A questo scopo sarebbe utile metterci intorno a un tavolo per ripensare i bonus edilizi, a una loro evoluzione come incentivo fiscale per uno sviluppo virtuoso di un settore trainante per l’intera economia come quello dell’edilizia”.

Nell' incontro, che si è tenuto a Prato, è stato anche spiegato come le aziende, dopo il blocco della cessione dei crediti , stiano vivendo una pesante crisi di liquidità e quindi la necessità di individuare un compratore dei crediti a oggi chiusi nei cassetti fiscali delle aziende.

"Il decreto - ha precisato Castellucci - è frutto di una politica scollegata dalla realtà e dal mondo delle imprese, e mette in ginocchio tutte le aziende che hanno lavorato in osservanza di una Legge dello Stato applicando lo sconto in fattura e mettendosi in gioco con investimenti e assunzioni. Ora quindi ci troviamo di fronte al rischio concreto di un’emergenza sociale, oltre che economica. Auspichiamo che le nostre richieste e proposte siano ascoltate a Roma".