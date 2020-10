13.10.2020 h 18:48 commenti

Superbonus 110%, dal governo un applauso a Prato: "Ottimo lavoro di squadra"

Oggi pomeriggio il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro ha fatto visita al primo condominio che usufruirà dell'incentivo messo a disposizione dal governo

"Oggi siamo qui a dimostrare concretamente che quello che avevamo promesso è una misura possibile, reale". E' il riconoscimento che il governo dà a Prato attraverso il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro che oggi pomeriggio, 13 ottobre, ha fatto tappa al civico 65 di via Baracca per vedere di persona il primo condominio italiano che ha usufruito del Superbonus al 110%.

Un incentivo che fa bene all'ambiente, all'economia e alle tasche dei cittadini come ha sottolineato il sottosegretario annunciando che l'obiettivo del governo è prorogare questa misura: "è stata più volte già annunciata sia dal Mise che dal Mef e anche dal presidente Conte, quindi è una cosa su cui lavoreremo. C'è un grande consenso sul portare avanti questa misura. Per permettere sopratutto alle ditte di organizzarsi, perché la scadenza del 2021 è utile per accelerare su alcuni interventi ma per poter fare una pianificazione industriale e assumere persone servono scadenze a lungo termine".



Lo stesso Fraccaro ha elogiato la stretta collaborazione che c'è stata tra l'amministrazione comunale, Anaci e tutti in professionisti coinvolti per raggiungere velocemente questo risultato: "Un grande gioco di squadra. Siete stati bravissimi".

Per i 19 condomini significa riqualificare un palazzo risalente alla metà degli anni '60 conquistando almeno tre classi energetiche che lo rivaluteranno del 30%, senza spendere neanche un euro e tagliando la bolletta di gas ed elettricità di almeno il 40%. "E’ stato bravo il nostro amministratore, Roberto Asaro, a cogliere questa occasione velocemente. Siamo contenti e ancora un po' increduli. - spiegano al sottosegretario Fraccaro i residenti - Non appena questo incentivo è entrato in vigore, ci ha riunito qui nel piazzale all'aperto e ci ha spiegato i vantaggi dell'operazione. Siamo stati tutti d'accordo e ora ne siamo felici. E' una cosa bellissima".



I lavori, che comprendono cappotto termico, sostituzione di tutti gli infissi, trasformazione dell'attuale centrale termica a gasolio con due centrali a metano e i pannelli fotovoltaici, sono supervisionati da Duferco energia, che si occupa di sviluppo di progetti di efficienza e riqualificazione energetica.

Al termine del sopralluogo il sottosegretario Fraccaro si è spostato in palazzo comunale per un colloquio con il sindaco Biffoni e gli assessore Squittieri e Barberis sui progetti ambientali e digitali a cui sta lavorando l'amministrazione comunale: "Questa è l'ulteriore prova che questa città e questo distretto hanno bisogno di attenzioni particolari. - ha spiegato il primo cittadino - In un'ottica di economia circolare e di rispetto per l'ambiente possiamo dare molto, ma abbiamo bisogno di essere aiutati e supportati".