16.01.2021 h 18:12 commenti

Supera la crisi e salva i posti di lavoro ma la burocrazia punisce il troppo zelo

Imprenditore alle prese con una vicenda paradossale: dopo aver fatto richiesta di cassa integrazione in deroga e averla attivata solo in piccola parte grazie alla capacità di rimettere in moto l'azienda al fine di garantire il livello occupazionale, ha ricevuto dalla Regione la richiesta di restituzione del denaro. La vicenda è finita davanti ai giudici

nadia tarantino

Ha superato la crisi riuscendo a trovare un nuovo corso per la sua azienda e in questo modo è riuscito a evitare licenziamenti. Un mezzo miracolo rimbalzato però sul muro della burocrazia che non sente ragioni e che spesso traduce ogni questione, anche semplice, in una guerra legale. E' successo anche ad un imprenditore del distretto dell'area pratese a cui la Regione ha chiesto la restituzione della cassa integrazione in deroga concessa cinque anni prima. Un conto da circa centomila euro che rischia di riuscire in ciò che non ha fatto la crisi: ammazzare l'azienda. Un paradosso perché tutta la vicenda nasce dal fatto che l'imprenditore, attivo da anni nel settore tessile, ha chiesto e ottenuto 100mila ore di cassa integrazione in deroga ma ne ha utilizzate solo 15mila perché ha scommesso sulla riconversione aziendale e ha vinto. Uno sforzo che ha salvato i posti di lavoro ma ha messo in moto la potente macchina burocratica contro la quale, insieme all'avvocato Alessandro Gattai, sta combattendo.Tutto inizia una decina di anni fa quando la crisi obbliga l'imprenditore a ricorrere alla cassa integrazione in deroga. Riunioni, incontri, confronti con le parti sociali che avallano e confermano lo stato di crisi e infine il via libera della commissione regionale anche dietro presentazione di una memoria. Nell'orizzonte non c'è la fine dell'attività, anzi. L'imprenditore si arriccia le maniche intenzionato non solo solo a salvare il salvabile, ma a salvare tutto a cominciare dai dipendenti. Ci riesce: restando ancorato al tessile, intraprende una nuova strada che porta commesse, quindi lavoro. Di quelle 100mila ore di cassa integrazione ne vengono attivate pochissime. Dopo qualche anno la Regione chiede all'Inps di fare una verifica sui requisiti in forza dei quali è stata concessa la cassa integrazione per valutarne la necessità. L'istituto procede e risponde che “il calo di fatturato è stato modesto e che la diminuzione degli occupati è stata leggera”. La Regione apre un procedimento e chiede conto all'imprenditore di questa rilevazione. Le carte difensive spiegano la riconversione attraverso la quale è stato possibile contenere al massimo il ricorso alla cassa integrazione e salvaguardare il livello occupazionale. Il procedimento viene archiviato con l'invio all'azienda dell'esito positivo. L'Inps invia una nuova nota di “precisazioni e la Regione ribalta completamente la prima decisione revocando la cassa integrazione che significa la restituzione del valore delle 15mila ore effettivamente usate dall'azienda. Tutto questo senza l'apertura di un nuovo procedimento: la Regione si limita ad inoltrare l'esito della seconda istruttoria conclusa dal suo organo ispettivo, l'Inps. Ed è proprio questa mancanza che spinge l'avvocato Gattai a presentare ricorso al Tar che però gli dà torto ritenendo implicito che l'invio delle carte dell'Inps, successive alla già avvenuta chiusura del procedimento, significasse mettere in discussione la precedente decisione. Il legale sta già lavorando al ricorso al Consiglio di Stato mentre è in attesa di un'altra decisione: quella del giudice del lavoro di Prato a cui è stato chiesto di annullare l'azione di recupero dei soldi intrapresa dall'Inps. La sentenza dovrebbe arrivare a breve.