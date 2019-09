12.09.2019 h 12:39 commenti

Super vertice a Firenze per il Buzzilab. Ma è giallo sul progetto già messo a punto e mai decollato

Domani il sindaco Biffoni, la Provincia, la Regione e le categorie economiche valuteranno con l'ufficio scolastico regionale le ipotesi di soluzione che ciascun ente ha elaborato

Le speranze di salvare il Buzzilab sono appese a un filo. Ci proveranno nella tarda mattinata di domani, 13 settembre, Comune, Provincia, Regione, Scuola e categorie economiche riuniti all'uffico scolastico regionale e accompagnati dai rispettivi tecnici. Il vertice arriva a una settimana esatta dalla notizia della sospensione delle attività del laboratorio contoterzi dell'istituto Buzzi per decisione del nuovo preside Alessandro Marinelli su input dell'ufficio scolastico regionale, ed è il frutto di un paziente lavoro di coordinamento e mediazione del sindaco Matteo Biffoni, chiamato in causa dallo stesso preside per trovare una soluzione che dia al laboratorio una veste giuridica e un bilancio separati dalla scuola come prevede la legge, in tempi certi. Una notizia positiva ma oscurata dall'uscita di scena del professor Giuseppe Bartolini, luminare della chimica in campo tessile e direttore del laboratorio ( LEGGI ).

Domani ciascun ente seduto a quel tavolo porterà le proprie ipotesi di soluzione che saranno passate al vaglio dei tecnici per decretarne la fattibilità. Non è detto che basti una riunione e che l'eventuale individuazione del percorso sia sufficiente per far revocare la sospensione dell'attività al preside. Il tutto è complicato dalle conseguenze legali che la chiusura del laboratorio potrebbe comportare. Non è escluso infatti che le tantissime aziende, tra cui grandi nomi della moda, che lavorano quotidianamente con il Buzzilab chiedano i danni per essere state lasciate "in mezzo a una strada" dall'oggi al domani senza preavviso. In più la Procura di Prato ha aperto un'indagine che al momento è senza indagati. Un quadro davvero buio e triste a cui si aggiunge un elemento inquietante.

Secondo quanto verificato da Notizie di Prato, il precedente preside, Erminio Serniotti, avrebbe dato incarico a un gruppo di professionisti capeggiati dalla commercialista Irene Sanesi e in cui era presente anche un notaio, di individuare la soluzione migliore per dare continuità al lavoro d'eccellenza di Buzzilab nel rispetto della nuova normativa sui laboratori contoterzi delle scuole.

Gli esperti hanno consegnato il responso, una sorta di fondazione, nelle mani di Serniotti che lo ha condiviso con l'ufficio scolastico regionale e con il ministero. Essendo vicinissimo alla pensione però, avrebbe preferito lasciare al suo successore ogni decisione in merito per questioni di correttezza. Dove sia finita tale ipotesi di soluzione non è dato saperlo. Sembra che sia stata bocciata dal direttore dell'ufficio scolastico regionale Pellecchia. Comunque appare come elemento fondamentale per individuare eventuali responsabilità, omissioni e inerzie in una vicenda che è riuscita a trasformare un fiore all'occhiello nazionale in un pozzo di veleni, burocrazia e rivendicazioni.

Alla luce di questo elemento infatti, nessuno può più affermare che non sia stato fatto niente prima del provvedimento di sospensione del laboratorio da parte del nuovo preside.

Il deputato pratese del Pd, Antonello Giacomelli, suggerisce l'attuazione di una sorta di "fase provvisoria" per permettere al laboratorio di ripartire e agli enti coinvolti il tempo di strutturare la nuova forma giuridica : "So quanto le istituzioni, a partire dal Comune e dalla Regione con Matteo Biffoni e Stefano Ciuoffo, si stanno adoperando per individuare una prospettiva che dia certezza e stabilità. A loro ho ribadito e voglio farlo pubblicamente la piena disponibilità per ogni iniziativa a livello locale o nazionale che fosse ritenuta utile. È evidente a tutti che questo percorso non può essere immediato né breve. Per questo serve che a fronte della garanzia di una prospettiva finale, i responsabili dell’istituto si assumano l’onere di una ripartenza immediata del BuzziLab che eviti il rischio di una lunga stasi. Una ripartenza che segni un prima e un dopo, che rispetti ogni esigenza di approfondimento, con un modello gestionale che rispetti le regole di chiarezza e corretta definizione di ruoli e processi operativi. Per questo ci aspettiamo che negli incontri di queste ore all’impegno delle istituzioni faccia riscontro lo sforzo delle autorità scolastiche per garantire una fase provvisoria e scongiurare così una lunga interruzione che potrebbe rivelarsi fatale e rendere vano ogni impegno delle istituzioni e del mondo imprenditoriale".

Sulla vicenda il consigliere comunale della Lega, Leonardo Soldi, ha richiesto la convocazione d'urgenza della commissione Controllo e garanzia che presiede. "Da parte mia, del gruppo e del resto del centrodestra- afferma Soldi - emerge la piena disponibilità a collaborare con la maggioranza al fine di elaborare una proposta politica utile alla risoluzione della vicenda".

Oggi, intanto, i vertici della Cgil e della Flc Cgil hanno incontrato il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Mario Pellecchia per chiedere la salvaguardia di questo patrimonio della città, delle sue professionalità e del personale. "Al direttore Pellecchia e all’amministrazione abbiamo chiesto di non rendersi semplici e “meri esecutori” delle disposizioni e dei regolamenti, ma di farsi interpreti moderni del ruolo di dirigenti pubblici capaci anche di superare le rigidità della norma e di immaginare e proporre scenari innovativi".

