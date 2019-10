11.10.2019 h 14:49 commenti

"Suo figlio rischia il carcere", anziana raggirata e derubata di 2mila euro da finto avvocato

Ennesimo raggiro messo in atto con il vecchio trucco. Stavolta la vittima è una donna che abita in via Guasti

Ha raggirato una donna di 76 anni con il vecchio trucco dell'incidente capitato al figlio ed è riuscito a portarle via circa 2mila euro in contanti. E' successo poco prima di mezzogiorno e mezzo di ieri, 10 ottobre, in via Guasti. La vittima della truffa ha ricevuto una telefonata da un fantomatico avvocato che la informava del rischio che il figlio della donna potesse essere arrestato in seguito ad un incidente. Per evitare il carcere, sarebbe stato necessario recuperare nel minor tempo possibile la somma di 3mila euro.

La donna, sgomenta per la notizia ricevuta, ha quindi messo insieme tutti i soldi che aveva in casa, in totale circa 2mila euro, e li ha consegnati ad una persona che si è presentata alla porta spacciandosi per un collaboratore del finto avvocato. Solo in quel momento la 76enne ha intuito di essere finita nelle mani di malintenzionati, ma ormai era troppo tardi per fermare il truffatore. Così alla polizia non è restato altro che raccogliere la testimonianza della donna.