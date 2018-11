20.11.2018 h 13:04 commenti

"Suo figlio è nei guai per un incidente". E consegna alla truffatrice 6mila euro e numerosi gioielli

Ennesimo raggiro effettuato con il vecchio trucco: stavolta la vittima è una donna di 68 anni che abita nella zona di San Giusto. Prima ha ricevuto la telefonata di un falso addetto del Tribunale e poi la visita di una giovane donna

E' stata derubata di 6mila euro in contanti, oltre a gioielli e altri oggetti di valore. Ed è stata proprio lei a consegnarli nelle mani di una truffatrice. L'ennesima vittima dei raggiri ai danni di anziani pratesi è una donna di 68 anni che abita nella zona di San Giusto.

Il trucco utilizzato dai malfattori è quello vecchio ma sempre efficace dell'incidente che avrebbe visto coinvolto il figlio della vittima prescelta. Così è accaduto anche ieri, 19 novembre, quando l'anziana ha ricevuto una telefonata dove uno sconosciuto si è qualificato come addetto del Tribunale di Milano e le ha detto che il figlio era stato coinvolto in un incidente stradale e che era necessaria una somma in denaro per risolvere in maniera bonaria la faccenda, senza ulteriori problemi per il congiunto. La donna, il cui figlio si trova effettivamente a Milano, è caduta nel tranello e non ha pensato di verificare l'informazione con il diretto interessato. Così, pochi minuti dopo la telefonata, alla sua porta si è presentata una giovane di circa 30 anni che ha detto di essere un'impiegata del Tribunale milanese. La 68enne, sconvolta dalla notizia ricevuta e temendo per il figlio, non ci ha pensato due volte a consegnare i 6mila euro in contanti che aveva a casa oltre a gioielli e altri preziosi.

Solo più tardi la donna si è resa conto di essere stata raggirata. Ha quindi chiamato la polizia ma ormai era tardi e gli agenti non hanno potuto fare altro che raccogliere la denuncia.

La Questura ricorda nuovamente la campagna informativa “Non siete soli #chiamatecisempre”, promossa dalla Polizia di Stato, per sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare gli anziani, a contattare tempestivamente le utenze di emergenza 112 e 113, ogni qual volta si presentano a casa soggetti che per particolare contesto e motivazioni addotte possano dare adito al sospetto di essere truffatori.