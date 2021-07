07.07.2021 h 12:26 commenti

Summer shopping night a Vaiano: negozi aperti, saldi e tanta musica

Parte stasera, e sarà replicata i prossimi mercoledì di luglio, l'iniziativa del Centro commerciale naturale con il Comune. L'assessore Boni: “Ritorno alla normalità, sosteniamo i nostri negozi di vicinato”

A Vaiano arriva la Summer shopping night, iniziativa promossa dal Centro commerciale naturale e dal Comune. L’appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio a partire da questa sera, 7 luglio: i negozi resteranno aperti fino a mezzanotte e ci sarà la possibilità di fare acquisti a suon di musica, visto che verrà attivato il sistema di filodiffusione del centro.

“È una prova generale di ritorno alla normalità e alla socialità - mette in evidenza l’assessore allo Sviluppo economico, Beatrice Boni – ma anche un modo concreto per essere vicini e dare sostegno ai nostri negozi di vicinato che hanno svolto un ruolo decisivo anche nei momenti più difficili della pandemia”.

Dunque musica, vetrine illuminate e porte aperte. Le limitazioni sanitarie impediscono l’organizzazione di eventi ma i commercianti sono motivati. “Anche in questa fase stiamo cercando di offrire la massima accoglienza e opportunità di acquisti interessanti”, mette in evidenza Lisa Salvatore, presidente del Centro commerciale naturale.

Il Centro commerciale naturale di Vaiano è un progetto di Confesercenti e costituisce una delle prime esperienze in Toscana di questo genere, fondata sulla valorizzazione dei centri storici e dei negozi.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

