Sulla ripresa l'incognita delle materie prime: scarseggiano e sono sempre più care

Dal tessile all'edilizia ci sono problemi: difficile reperire mohair, alpaca, acrilico e coloranti, ma mancano anche i ponteggi per l'edilizia, l'acciaio per il meccanotessile e la componentistica elettronica. Gli imprenditori temono l'effetto speculazione

alessandra agrati

Arrivano gli ordini e le commesse, ma scarseggiano le materie prime e quelle che si riescono a trovare hanno subito importanti aumenti.Dal tessile, alla meccanica, dall'edilizia all'impiantistica fino alla domotica il problema resta lo stesso ed è destinato a perdurare anche nei prossimi mesi. Da una parte la carenza di materie prime può essere giustificata con i lunghi mesi di lockdown dove la produzione è stata ferma e poi ripartita improvvisamente, ma dall'altra gli imprenditori temono anche che si tratti di una speculazione. Di fatto diventa sempre più difficile lavorare e soprattutto portare a termine le consegne. In questo quadro va considerato anche l'aumento delle bollette di energia e gas.. Tutta la filiera subisce il rincaro delle materie prime a partire dalle tintorie, dove mancano i coloranti e quelli che ci sono hanno prezzi alti: “I prodotti della chimica di base - spiega Riccardo Matteini del Gruppo Colle – sono aumentati anche del 60%, rincari ulteriori in quella organica con i prodotti ausiliari del 35% e i coloranti del 20%. In media una ricetta costa il 10% in più. E' difficile anche reperire i prodotti, soprattutto per le aziende piccole che non possono più programmare e rischiano di andare fuori mercato”.Se le tintorie piangono i filatori non ridono: a scarseggiare sono la lana, l'alpaca, il mohair e anche l'acrilico. “Il sentore è iniziato lo scorso anno – spiega Raffaella Pinori della Pinori Filati – e siamo riusciti a fare un po' di magazzino, ma la situazione è preoccupante, i trasporti sono aumentati, i prodotti che arrivano dal Perù sono fermi nei porti, anche per problemi di stabilità politica del Paese. Le consegne per l'alpaca sono a 5 mesi, impensabile per i ritmi della produzione”.Risalendo la filiera le ripercussioni si hanno anche nei lanifici, dove le consegne arrivano in ritardo “Per ora – spiega Manuele Nipoti del Lanificio Bellucci – siamo riusciti a fare fronte alla situazione perchè gli ordini sono ormai in consegna, ma siamo preoccupati per la prossima stagione, i prezzi sono in continuo aumento e nessuno garantisce sulle quantità. Difficoltà anche per le spedizioni, soprattutto via porto, dove i prezzi sono notevolmente aumentati e spesso i tempi dilatati”. Per molti lanifici il problema è anche rinunciare a ordini last minute proprio per la mancanza delle scorte.I produttori di macchine tessili da qualche mese sono in grossa difficoltà nel reperire le materie prime, oltre ai metalli e al ferro anche tutta la parte della componentistica elettronica: le schede per programmare le macchine. “Sono merce introvabile – spiega Annamaria Bianchi dell'Officina Meccanica Montenero – per fortuna durante la pandemia abbiamo mantenuto il magazzino e quindi ora possiamo fare affidamento sulle scorte, che comunque vanno assottigliandosi e facciamo fatica a riassortirle: non c'è certezza nei tempi. L'acciaio riusciamo con grande fatica a trovarlo, ma spesso spezzettando l'ordine su vari fornitori, inoltre gli ordini vanno confermati in giornata perchè i prezzi oscillano dall'oggi al domani. Quindi diventa anche difficile riuscire a fare preventivi.”. In un anno si è registrato anche un aumento del100%, ma non ci sono ritardi nelle consegne. “Rispetto al 2020 – spiega Fabia Romagnoli presidente della Mariplast - i prezzi sono raddoppiati e abbiamo avuto più difficoltà nel reperire le materie speciali, anche con leggeri ritardi. Ora i prezzi stanno scendendo lentamente e la situazione dovrebbe normalizzarsi. Che ci sia un decremento graduale è anche positivo; le oscillazioni destabilizzano”.In questo settore si assiste all'effetto moltiplicatore, oltre alla scarsità di materie prime dovuta alla pandemia, si aggiunge anche la forte domanda dovuta agli incentivi statali del super Bonus e del 110%. Mancano i tubi in Pvc, l'acciaio, l'alluminio, i cappotti per gli edifici e anche i ponteggi sono diventati merce rara: “Siamo in ritardo su tutte le consegne - spiega Alessandro Cafissi della Alvaro Cafissi - e questo crea problemi anche con i committenti, inoltre il rincaro delle materie prime ha modificato notevolmente i preventivi, soprattutto quelli già approvati. Un problema che il Governo, per quanto riguarda gli appalti pubblici ha tamponato con il decreto semplificazione bis , resta però per la parte privata”.I ritardi e i contenziosi con i clienti affliggono anche il settore della domotica, particolarmente colpito da rincari e ritardi. “Mancano gli isolanti e il rame i cui prezzi sono raddoppiati in un anno, ma soprattutto la parte di componentistica elettronica – spiega Romano Mati di Labem – i cui ordini sono in consegna a due mesi, rispetto a una settimana dei tempi anticovid. Quando è possibile cerchiamo un'alternativa, ma non sempre riusciamo a sopperire. Si stanno anche creando problemi nel fotovoltaico, proprio per la mancanza di questi componenti Si hanno poi ripercussioni anche sulle pratiche del 100% perchè si sforano i tempi e quindi iniziano a nascere contenziosi”.