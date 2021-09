29.09.2021 h 18:44 commenti

Sulla panchina del Prato l'ex portiere campione del Mondo Marco Amelia

Sostituisce Luigi Pagliuca esonerato ieri dalla società biancazzurra dopo aver perso le prime due partite del campionato. Il nuovo tecnico è reduce dall'esperienza con il Livorno in Lega Pro

Marco Amelia è il nuovo allenatore del Prato. Prende il posto di Luigi Pagliuca, esonerato ieri 28 settembre, dopo aver collezionato due sconfitte nelle prime due giornate del campionato di serie D. Amelia è stato presentato ufficialmente dal presidente della società biancazzurra Stefano Commini e dal direttore generale Ivan Reggiani.

Amelia vanta una lunga carriera tra i pali, impreziosita dalla conquista del titolo di campione del Mondo nella trionfale edizione del 2006 quando era il terzo portiere della selezione azzurra, allenata da Marcello Lippi.

Da allenatore è reduce dall'esperienza nella scorsa stagione sulla panchina del Livorno, conclusa con la retrocessione degli amaranto, prima del fallimento della società.

In precedenza ha allenato la Lupa Roma in Serie D, concludendo il campionato con la retrocessione. Nel 2019 è stato chiamato sulla panchina della Vastese, sempre in D, ma è stato esonerato a gennaio 2020.

Il debutto di Amelia alla guida del Prato sarà domenica 3 ottobre nella sfida in Garfagnana con il Ghivizzano-Borgo a Mozzano.