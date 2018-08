20.08.2018 h 15:06 commenti

Sulla facciata del Palazzo comunale scritta contro il sindaco: "Biffoni stai molto attento". Indagini in corso

La scritta minatoria, a caratteri squadrati di colore nero, è stata scoperta stamani sulla parete a lato dell'ingresso dell'Albo pretorio. Non è la prima volta per Biffoni: lo scorso aprile una scritta ingiuriosa era comparsa sulla facciata del palazzo che ospita il suo studio legale. La solidarietà di Prato libera e sicura

“Biffoni stai molto attento”, è la scritta minatoria comparsa oggi, lunedì 20 agosto, sulla facciata del Palazzo comunale, a lato dell'ingresso dell'Albo pretorio. Una scritta a caratteri squadrati, tracciata con un pennarello nero. La scoperta è stata fatta stamani e immediatamente sono state avvertite la questura e la polizia municipale. Le immagini delle telecamere installate all'esterno del Palazzo comunale potranno aiutare a individuare l'autore della scritta e capire se siamo di fronte ad uno scherzo di cattivo gusto o a qualcosa di più serio. Non è la prima volta per Biffoni: già lo scorso 3 aprile una scritta ingiuriosa era stata lasciata sulla facciata del palazzo che ospita lo studio legale del sindaco, in via Pisano. In quella occasione si leggeva “Matteo buffone vergognati w dux” (l eggi ). Del fatto fu informata la Digos che già indagava su un episodio simile, sempre contro il sindaco, avvenuto qualche settimana prima e anche quella volta nel mirino era finito lo studio legale. Le indagini sono in corso su quegli episodi come sull'ultima scritta trovata stamani.Il primo a esprimere solidarietà al sindaco è il capogruppo di Prato libera e sicura Aldo Milone. “Esprimo la mia piena solidarietà al sindaco Biffoni per quel gesto ignobile costituito da una scritta vergognosa all'ingresso del Palazzo Comunale. Spero che venga individuato, vista la presenza della telecamera all'ingresso del Palazzo, l'autore di quella scritta minacciosa. Nel caso in cui fosse individuato il responsabile mi auguro che la magistratura lo punisca severamente anche perché non è assolutamente giustificabile alcuna minaccia a chi amministra una città anche se non se ne condivide l'operato”.