Sulla Declassata obbligatorio avere catene da neve o gomme invernali, ma al momento le multe non verranno fatte. Ecco perché

La strada è ora di competenza dell'Anas che l'ha inserita nell'ordinanza annuale sull'obbligo dei dispositivi invernali ma non ha ancora adeguato la segnaletica verticale

Viale Leonardo da Vinci è ormai una strada statale e di conseguenza su di essa vige l'obbligo delle catene a bordo o delle gomme termiche nel periodo che va dal 15 novembre al 15 aprile. Anas ha già inserito la strada nell'ordinanza annuale specifica per imporre tale obbligo. Obbligo che per il momento è solo sul piano teorico perché manca la segnaletica verticale. Senza di essa nessun corpo di polizia può sanzionare gli automobilisti che a bordo non si sono dotati degli strumenti per affrontare in sicurezza la stagione invernale.

Non è dato di sapere quando l'ente statale provvederà a sistemare la cartellonistica necessaria lungo la Declassata. Se lo farà, tutti i pratesi dovranno mettere mano al portafoglio e comprarsi le catene o le gomme termiche. Non importa se c'è il sole e se si è imboccato viale Leonardo da Vinci solo per andare a fare la spesa in uno dei grandi supermercati che si trovano lungo questa strada. In caso di controllo, chi non è in regola verrà multato. La sanzione va dai 41 ai 168 euro nei centri abitati e da 84 a 335 euro fuori dai centri abitati. Vengono tolti anche 3 punti sulla patente e si rischia il fermo del veicolo finché non verrà dotato degli appositi dispositivi.

E' una delle conseguenze del recente passaggio ad Anas di viale Leonardo da Vinci per rendere possibile il finanziamento del progetto di interramento della strada nel tratto-imbuto del Soccorso. La "forzatura" sta nel fatto che tale obbligo su questa arteria stradale vige a prescindere dall'assenza di neve e di ghiaccio perché se ci fosse un'allerta meteo del genere sarebbe lo stesso Comune ha emanare un'ordinanza in cui impone l'obbligo di gomme termiche e catene su tutte le strade. Parla di "storia ridicola"il presidente di Aci Prato Federico Mazzoni che attacca soprattutto la legge di cui il caso Prato è una delle tante conseguenze-limite: "E' una stortura, è prendere in giro i cittadini. Ci sono persone che non si curano perché non hanno i soldi e la legge li obbliga a spendere per catene o gomme a prescindere dal fatto che l'emergenza ci sia. In Italia circolano 4 milioni di auto senza assicurazione e revisione e noi ci preoccupiamo delle catene quando c'è il sole. E' chiaro che tutto questo è pura formalità per sollevare da ogni responsabilità chi non sa gestire le emergenze".

Sul caso Declassata si registra l'interrogazione di Mirko Lafranceschina del gruppo della Lega che oltre alla preoccupazione per l'impatto economico sui cittadini, sottolinea un altro aspetto della vicenda: lo scorso inverno Anas non inserì questa strada tra le arterie con obbligo di pneumatici invernali. "Vogliamo quindi sapere dal sindaco qual è il motivo per cui Anas ha deciso di inserire tale obbligo in Declassata;- spiega Lafranceschina - se l’amministrazione intende conferire con l'ente per eliminare tale obbligo e in caso contrario se l'amministrazione ha messo a bilancio dei fondi per aiutare i cittadini all’acquisto di catene da neve o pneumatici Invernali".

