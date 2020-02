01.02.2020 h 10:01 commenti

Sul palcoscenico della Sala Banti di Montemurlo c'è “Clown spaventati panettieri”

Appuntamento con il terzo spettacolo della rassegna di teatro ragazzi. I primi due hanno fatto registrare il tutto esaurito

Dopo i primi due spettacoli da “tutto esaurito”, domani domenica 2 febbraio alle 16,30 al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà- Montemurlo) la rassegna di teatro-ragazzi “Ci vediamo a teatro!”, promossa dal Comune con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e la collaborazione della compagnia dei Formaggini Guasti, prosegue con “Clown spaventati panettieri”del Duo Meroni Zamboni. In scena due eccentrici panettieri con velleità circensi fanno lievitare dall'impasto del pane scherzi e giochi di ogni sorta. Lo spettacolo ha toccato, in meno di due anni, quasi tutte le regioni italiane, tra partecipazioni a festival, eventi e apparizioni in luoghi simbolo della cultura come Pompei e Matera. Nel 2017 il Duo ha superato per la prima volta i confini continentali con una tournée di oltre 20.000 chilometri in 45 teatri della Cina.

"Per questo spettacolo abbiamo già oltre cento prenotazioni a conferma dell'interesse sempre crescente verso la nostra proposta culturale. - dice l'assessore alla cultura Giuseppe Forastiero - Una rassegna di teatro per famiglie, giunta alla sua tredicesima edizione, che sa conquistare un pubblico variegato, che va dai bambini, agli adulti, ai nonni. Spettacoli di qualità che divertono e fanno riflettere".