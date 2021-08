21.08.2021 h 08:17 commenti

Sul palco di villa Sperling 23 ragazze si contendono la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Toscana

Il prestigioso concorso di bellezza torna a Montepiano grazie all’organizzatore, Alex Bitetti e all’appoggio degli enti locali. Presenta Raffaello Zanieri

Questa sera, sabato 21 agosto, Villa Sperling a Montepiano torna a ospitare la finale di Miss Rocchetta bellezza Toscana 2021, una delle fasce più ambite del concorso Miss Italia di Patrizia Mirigliani. L’organizzazione dell’evento è affidata al manager toscano Alex Bitetti, patron della famosa agenzia Alex moda e da tempo residente nel bel paese tosco emiliano, che riporta per il terzo anno uno degli eventi più belli del panorama nazionale. 23 le ragazze da tutta la Toscana che si contenderanno l’ambito titolo, che darà diritto alla vincitrice di accedere alle selezioni finali del concorso. Unica pratese in gara Carolina Mirabile, 25 anni, segretaria. Per l’occasione le ragazze indosseranno e sfileranno per la prima volta non solo in costume da bagno ma anche in pigiama. “Un importante traguardo - afferma Bitetti-dopo un anno di chiusure e di stop agli eventi, aver potuto organizzare nuovamente questa splendida manifestazione a Montepiano, con l’appoggio di tutte le istituzioni in totale sicurezza, come la Provincia di Prato, la proloco di Montepiano e il Comune di Vernio, che sono sempre vicine e a sostegno di eventi come questo, ma ancor più la mia più grande soddisfazione è di esser riuscito a coinvolgere anche quest’anno ben 5 aziende tessili come sponsor ufficiali dell’evento, oltre a molti sponsor di più tipologie del comprensorio pratese e della val di Bisenzio. Il mondo del tessile che ancora una volta contribuisce allo sviluppo di piccoli paesi come il nostro”. Presenta la serata lo show men toscano Raffaello Zanieri, da anni presentatore di tutte le finali di Miss Italia in Toscana. La giuria che sarà stasera a Montepiano, è composta dalla portavoce del Presidente della Regione Toscana e presidente della Casa di Dante, Cristina Manetti, il sindaco di Vernio, Giovanni Morganti, il presidente del Rotary Filippo Lippi di Prato, Maurizio Niccoli, la neo presidente della Proloco di Montepiano, Marta Storia, Giulio Mancini per Facil Group, Gabriele Sandretti per Villa Sperling, il modello e personaggio Tv Simone Taranto, Mauro Taglianetti per Mg Group Prato e Cristiana Scirocco per Body Planet 2.0. Per la prima volta, l’elezione della vincitrice sarà accompagnata da un suggestivo spettacolo pirotecnico. Per chi desidera partecipare può prenotare ai numeri 0574.1659010 - 393.1659011. Ingresso libero con consumazione obbligatoria, costo 10 euro, che dà diritto al posto riservato a sedere e ad un drink. Ovviamente è necessario mostrare il green pass per accedere.

