04.09.2023 h 11:14 commenti

Sul palco di piazza Duomo sale la Camerata Strumentale

Stasera il tradizionale concerto gratuito in occasione del festival "Settembre Prato è Spettacolo". L'orchestra cittadina, diretta da Jonathan Webb, proporrà "Il Flauto magico" di Mozart e la "Quinta Sinfonia" di Beethoven

La Camerata Strumentale Città di Prato festeggia il settembre cittadino con il consueto concerto ad ingresso libero che è ormai diventato una sorta di abbraccio fra i cittadini e la loro orchestra che sarà diretta dal maestro Jonathan Webb. L'appuntamento è per stasera 5 settembre alle 21 in piazza Duomo.

Per farlo quest'anno ha scelto due pietre miliari nella storia della civiltà, due tra le partiture più note del repertorio sinfonico: "Il Flauto magico" di Mozart e la "Quinta Sinfonia" di Beethoven. Entrambe illustrano un passaggio dalle tenebre alla luce e, ancor di più, la fiducia nei confronti dell'umanità.

La celebre "Quinta Sinfonia" di Beethoven, forse la più eseguita e la più universalmente conosciuta delle nove Sinfonie, è considerata il paradigma del sinfonismo beethoveniano. Dalla valenza tragica della tonalità di do minore del primo movimento, con la configurazione icastica del tema – i famosi “tre più uno” colpi iniziali, esposti all’unisono – alla sfolgorante tonalità di do maggiore dell’ultimo movimento che celebra con slancio il trionfo dell’intelletto e della ragione, in un’apoteosi coinvolgente e liberatoria.