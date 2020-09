01.09.2020 h 11:25 commenti

Sul palco di Officina Jungle tredici concerti da non perdere. I posti sono limitati

Da Samuel a Bobo Rondelli, dai Sick Tamburo ai Perturbazione fino al Duo Fernández. L'assessore Simone Mangani: "Sono spettacoli dal vivo per 200 persone. Un programma che si conferma ricco nonostante le difficoltà di questo periodo"

In piazza dei Macelli l'estate dura fino alla fine di settembre grazie a Officina Jungle, la rassegna di spettacoli ed eventi organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Prato in collaborazione con Alessandro Rubino. Da domani, 2 settembre e fino a fine mese, il palco all'aperto di Officina Giovani ospiterà tanti concerti con nomi importanti del panorama musicale italiano. I biglietti per gli eventi a pagamento sono disponibili su TicketOne.

Si parte mercoledì 2 con i Banana Republic omaggio a Dalla e De Gregori, giovedì 3 settembre con Gian Maria Accusani dei SickTamburo e Prozac +, venerdì 4 settembre è la volta di Samuel, frontman dei Subsonica in Tour con i live GolfoMistico, sabato 5 settembre Galeffi, domenica 6 settembre Perturbazione, venerdì 11 settembre Rino Gaetano Band con il tributo ufficiale del nipote Alessandro Gaetano, sabato 12 settembre è la volta di Bobo Rondelli, domenica 13 settembre sul palco Alessandro Riccio attore di caratura nazionale con I Fiati all'Opera, giovedì 17 settembre A Proposito di Donne regia di Mauro Monni, venerdì 18 settembre DuoFernandez con Enriquez e Finaz della Bandabardò, sabato 19 settembre Legno, giovedì 24 settembre Onori selezioni musicali ingresso libero, venerdì 25 settembre Pop X solo show, sabato 26 settembre Simmaco e non solo… show.

Uno spazio adatto a giovani e famiglie con la zona bar affidata a Beer On the Road, in collaborazione con Capanno Black Out, il Fitz Jin Bar e la pizzeria "Antiche volte". “È un palco per spettacoli dal vivo per 200 persone nel rispetto delle normative anti-Covid - ha spiegato l’assessore alla Cultura Simone Mangani -. Ci saranno 13 serate con vari appuntamenti, la maggior parte di questi di carattere musicale, dal 2 fino al 26 settembre. Una programmazione ricca da Bobo Rondelli a Sick Tamburo dai Perturbazione al Duo Fernández e molti altri per una musica dal vivo che torna nonostante le difficoltà di questo periodo. La programmazione musicale – prosegue l'assessore Mangani - ha premiato da un lato la volontà dell'amministrazione di procedere ad un avviso pubblico e ad una ricerca di progetti, dall'altro chi si è presentato ha proposto un programma ricco che occuperà questo spazio fino alla fine di settembre”.