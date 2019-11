05.11.2019 h 19:05 commenti

Sul palco della Sala Banti a Montemurlo Paolo Hendel, Maria Amelia Monti e Maria Cassi

Sono le punte di diamante della nuova stagione teatrale montemurlese. Nove gli spettacoli in programma. La notte di Capodanno sbarca in Sala Banti il circo russo

Paolo Hendel, Maria Amelia Monti e Maria Cassi, ma anche Daniela Morozzi, Luca Ricci e Rita Pelusio. Sono i nomi del palcoscenico italiano che animeranno la nuova stagione teatrale della Sala Banti di Montemurlo presentata questa mattina dall'amministrazione comunale e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus. «La collaborazione con Fts è importantissima per il nostro Comune e dimostra come si possono portare i grandi interpreti e il teatro di qualità in un piccolo spazio come il nostro. - commenta il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai – Montemurlo, così com’è attento al tema del lavoro e dello sviluppo del territorio, altrettanto lo è quando si parla di servizi al cittadino e tra questi l’offerta culturale e il teatro occupano una posizione di primo piano».

Sono nove gli spettacoli fra prosa e musica (di cui uno fuori abbonamento) che si alterneranno dal 14 dicembre al 18 aprile. Una proposta pensata per un pubblico di tutte le età, in grado di soddisfare i gusti e le esigenze degli spettatori affezionati e di intercettarne di nuovi. Spettacolo per divertirsi ma anche per riflettere. Leggerezza senza superficialità. «Una proposta artistica di qualità fatta, non solo di prosa, ma anche di musica, danza e circo, per accompagnare tutti i cittadini verso alla passione per il teatro. - aggiunge la direttrice di Fondazione Toscana Spettacolo, Patrizia Coletta - Nove spettacoli che aiuteranno lo spettatore a riflettere e a riflettersi ma con leggerezza. Non serve infatti essere pesanti per parlare di temi profondi come la paura della vecchiaia o il malessere della società di oggi».



L’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero conclude sottolineando che ancora una volta il Comune di Montemurlo propone una rassegna teatrale a prezzi popolari (biglietti a partire da 10 euro e abbonamenti da 50 euro), che fanno concorrenza al cinema: «In questi anni lo zoccolo duro di 130 abbonati ci ha permesso di consolidare la presenza di Fondazione Toscana Spettacolo sul territorio. Una collaborazione importante che da qualche anno porta anche i laboratori teatrali nelle scuole e promuove incontri aperti tra i grandi artisti presenti in cartellone e il pubblico. Un modo per conoscere da vicino i protagonisti della stagione teatrale».

Si comincia sabato 14 dicembre. Andrà in scena il concerto comico "Troppe arie", firmato da Rita Pelusio. Per il veglione di San Silvestro arriva il circo russo Kalinka.

Il primo appuntamento del 2020, e precisamente il 17 gennaio, sarà "Bingo!". Maria Cassi porta a Montemurlo uno spettacolo ironico e irriverente che sa combinare comicità e saggezza.

A seguire, il 25 gennaio, tocca a Maria Amelia Monti con "La parrucca". Il drammaturgo Edoardo Erba (marito dell’attrice) ha adattato e cucito insieme due atti unici di Natalia Ginzburg: La Parrucca e Paese di mare, che vengono ora diretti da Antonio Zavatteri.

In cartellone non manca la musica: sabato 8 febbraio arriva "OrtattackEmozioni in musica". È una vivace proposta targata Orchestra della Toscana ideata dal primo violoncello Luca Provenzani, che nel concerto sarà solista al fianco di Augusto Gasbarri.

Venerdì 28 febbraio con "Piccola patria" di Luca Ricci con la drammaturga Lucia Franchi, si evoca la storia della Repubblica di Cospaia, piccola frazione al confine fra Toscana e Umbria che fu una repubblica indipendente dal 1440 al 1826, a seguito di un errore nel tracciamento dei confini.

Daniela Morozzi porta in scena, venerdì 6 marzo, "Da consumarsi preferibilmente in equilibrio".Un monologo brillante in cui l’attrice alterna riflessioni che spaziano dai tortellini bolognesi al metabolismo lento, dalla nascita di un figlio alle chat dei genitori, dall’amore ritrovato alla sinistra perduta.

Venerdì 20 marzo il cantante Colapesce propone, con due solidi attori come Riccardo Goretti e Stefano Cenci, un esilarante spettacolo fra teatro e musica, "Stanno tutti male".

Sabato 18 aprile chiude il cartellone Paolo Hendel con "La giovinezza è sopravvalutata", spettacolo scritto dal protagonista con Marco Vicari e diretto da Gioele Dix.

La stagione si arricchisce, come da tradizione, di cinque appuntamenti di teatro per famiglie, dal 19 gennaio al 16 febbraio. Un programma, realizzato con la collaborazione della compagnia del territorio I Formaggini Guasti, a cui è affidato, da novembre a febbraio, anche il progetto di promozione Tuttocchi e Tuttorecchi, destinato agli studenti delle scuole primarie: cinque “storie” tratte dalla letteratura per ragazzi.