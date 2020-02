18.02.2020 h 16:06 commenti

Sul palco del "Settembre" sale anche Willie Peyote che ha inserito Prato nel suo tour estivo

L'artista, considerato una delle figure più interessanti e innovative della scena Indie italiana contemporanea, si esibirà in piazza Duomo il prossimo 2 settembre

E' Willie Peyote il secondo artista ufficializzato per la prossima edizione del festival "Settembre.Prato è Spettacolo". Il concerto è fissato per il 2 settembre in piazza Duomo e fa parte del tour estivo del cantante, considerato una delle figure più interessanti e innovative della scena Indie italiana contemporanea.

Il suo live a Prato sarà l'occasione per riascoltare i brani dell’album “Iodegradabile”, acclamato da critica e pubblico tanto da debuttare nella Top 5 della classifica Fimi, e brani ormai culto come “Non Sono Razzista Ma…”, e “Metti Che Domani”.

Con 4 album all’attivo, Willie Peyote negli anni ha ottenuto sempre più consensi da parte del pubblico ma anche della critica, che loda la sua capacità di fondere l’energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi che guardano alla canzone d’autore per come affrontano le tematiche sociali e attuali, il tutto con un’ironia tagliente e divertente.

Willie Peyote è il secondo appuntamento annunciato dagli organizzatori dopo il gruppo rock australiano Wolfmother, che apriranno il 27 agosto la sesta edizione del festival Settembre Prato è spettacolo.