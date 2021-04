26.04.2021 h 19:55 commenti

Su il sipario in tutti i teatri cittadini. Ecco il programma degli spettacoli

Il Politeama riparte il 21 maggio con “L’alfabeto delle emozioni” di Stefano Massini. Riprendono l'attività anche il Borsi e il teatro La Baracca. Biglietti contingentati per le norme anticovid

Politeama Pratese. Sarà Stefano Massini, voce simbolo della resistenza degli artisti durante la pandemia, a calcare il palcoscenico d con lo spettacolo “L’alfabeto delle emozioni” venerdì 21 e sabato 22 maggio alle 20. Un monologo di 80 minuti che vede la regia e l'interpretazione di Massini, scrittore e drammaturgo insieme ad Andrea Delogu, una finestra sul mondo dello spettacolo dal vivo durante i mesi più bui della pandemia. Un rientro in totale sicurezza, con obbligo di prenotazione e con una previsione di 312 posti a fronte dei 750 disponibili in platea: da mercoledì 28 aprile inizierà la prevendita alla biglietteria di via Garibaldi (orario di apertura dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19), sul circuito TicketOne e nei punti vendita Box Office. Per rendere ancora più sicure le sale, il Politeama si è dotato di due macchinari con l'ozono per sanificare gli spazi frequentati dal pubblico che, secondo le disposizioni nazionali, dovrà dotarsi di mascherina Ffp2. Le novità non finiscono qui per il teatro di via Garibaldi dove fervono i lavori per la mostra dedicata al calciatore Paolo Rossi, organizzata al Ridotto dal Teatro Politeama Pratese, Comune di Prato e Archivio Carlo Palli: 150 opere di arte contemporanea per ricordare “Pablito” morto il 9 dicembre scorso. L'inaugurazione è prevista nella prima settimana di giugno.

Teatro La Baracca. La programmazione per ora riguarda solo la prima settimana di maggio.

Sabato 1 maggio ore 17,30. Manifesto per la soppressione dei partiti politici di Simone Weil Lettura e commento di un testo "contrario" a cura di Maila Ermini e con Gianfelice D'Accolti. Ingresso con offerta libera.

Sabato 8 maggio 2021 ore 18. I comizi delle streghe ovvero come si è perseguitati con successo di e con Maila Ermini Ingresso 10 euro (biglietto ridotto speciale).

Prenotazione obbligatoria.al 3332713136 .In caso di impossibilità a rappresentare al chiuso, la recita avrà luogo nel pereto di lato al teatro.

Politeama, Borsi, la Baracca riprendono la programmazione degli spettacoli, nel rispetto delle norme anticovid.Quattro fine settimana dal 1 Maggio al 23. Ogni sabato e domenica per due repliche della rassegna degli Amici del Borsi.Con la rigorosa applicazione del protocollo che prevede il 50% della capienza e quindi non più di 50 posti disponibili.cI biglietti si possono acquistare solo on Line dal sito dove è pubblicato anche il cartellone La novità, sempre dettata dal coprifuoco alle 22.00 sarà l'orario degli spettacoli del Sabato alle 19.30, la domenica invece, come sempre alle 17.30