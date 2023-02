23.02.2023 h 13:00 commenti

Sul giudice di pace gli avvocati pratesi attaccano il presidente del tribunale: "Non ci ha coinvolti"

Dura nota del Consiglio dell'ordine degli avvocati dopo la decisione di sospendere per tutto il 2023 l'iscrizione a ruolo dei nuovi ricorsi per l'emissione dei decreti ingiuntivi. "Provvedimento gravemente lesivo dei diritti dei cittadini e delle imprese"

“Un provvedimento gravemente lesivo dei diritti dei cittadini e delle imprese e che impatta in modo devastante sulle aspettative di giustizia”. E' netto e fortemente critico il giudizio che il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Prato riserva alla decisione del presidente del tribunale, Francesco Gratteri, di sospendere per tutto il 2023 l'iscrizione a ruolo dei nuovi ricorsi per l'emissione dei decreti ingiuntivi presentati all'ufficio del giudice di pace; una decisione che si fonda sulla carenza di personale in servizio: solo quattro persone al lavoro sulle quindici che sono previste dai decreti ministeriali di maggio 2015 e febbraio 2018 ( leggi ).Il presidente, Marco Barone, critica la mancanza di dialogo: “Il provvedimento – si legge in una nota inviata a tutti i colleghi – è stato comunicato alla segreteria del Consiglio dell'ordine degli avvocati nel tardo pomeriggio di ieri senza alcuna interlocuzione preventiva”. Una interlocuzione, secondo quanto riporta la circolare del presidente Gratteri, c'è stata il 28 settembre 2022 con diversi soggetti tra i quali il precedente presidente (il Consiglio dell'ordine degli avvocati è stato rinnovato pochissime settimane fa). In quella occasione, fu affrontata la questione relativa alla “grave situazione in cui versa l'ufficio del giudice di pace di Prato”. Ad ogni modo, la circolare è datata 21 febbraio, la comunicazione agli avvocati è stata fatta il 22 e il provvedimento è immediatamente esecutivo.“Il Consiglio dell'ordine degli avvocati – scrive Barone – si dissocia e prende le distanze da un simile provvedimento che viene percepito come gravemente lesivo dei diritti dei cittadini e delle imprese anche in considerazione dell'ormai prossima entrata in vigore della riforma che prevede la competenza del giudice di pace per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 10mila euro (attualmente la soglia è 5mila ndr). E ancora: “Questo Consiglio, come del resto tutta l'avvocatura pratese, è perfettamente consapevole della gravissima situazione in cui versano gli uffici giudiziari del circondario, e in particolare l'ufficio del giudice di pace, determinata dalla carenza di personale amministrativo. Ciò nonostante, il Consiglio non concorda con l'assunzione di provvedimenti così drastici ed improvvisi che impattano fortemente sui diritti e le aspettative di giustizia di cittadini e imprese”. Il presidente manifesta la disponibilità a trovare una soluzione: “Con lo spirito costruttivo che da sempre ha connotato l'avvocatura pratese nel rapporto con le istituzioni, il Consiglio dell'ordine degli avvocati continuerà a proporre agli uffici giudiziari iniziative da assumere urgentemente per la risoluzione del problema”.