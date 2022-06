07.06.2022 h 17:19 commenti

Sul furgone cibo conservato male e medicinali importati illegalmente: denunciato ambulante

Nei guai un 36enne fermato per un controllo dalla Municipale di Montemurlo. In mezzo a carne, verdura e farine trovate 56 confezioni di farmaci privi di autorizzazione. Tutto è stato sequestrato e inviato alla Asl per accertamenti sulla composizione

Non solo cibo conservato male e senza etichette ma anche una vera e propria farmacia abusiva. E' quanto hanno scoperto gli agenti in borghese della Municipale di Montemurlo dopo aver fermato in via Livorno un camion attrezzato per il commercio ambulante. Tra carni, farine e verdure, sono stati trovati farmaci importati illegalmente dalla Cina e privi di autorizzazione. Il conducente, un cinese di 36 anni, residente a Prato, è stato denunciato per ricettazione di farmaci e vendita abusiva; la sanzione amministrativa ammonta a 7mila euro. In particolare, gli agenti hanno sequestrato 56 confezioni tra pastiglie, sciroppi, colliri, spray nasali e altri medicinali destinati anche ai bambini. I farmaci sono stati inviati al dipartimento della Asl che dovrà certificarne la composizione. Trovati e sequestrati anche apparecchi elettrici ed elettronici, auricolari e prese per la corrente: tutto venduto senza licenza.

"Il commercio abusivo di farmaci provenienti dalla Cina rappresenta una piaga – le parole del sindaco di Montemurlo, Simone Calamai – la nostra polizia municipale ha dimostrato anche in questa occasione di essere un presidio di legalità sul territorio".







