15.11.2022 h 10:16

Succursale liceo Copernico ed ecoscuola, via alle gare. Puggelli: "Dall'idea al cantiere in 4 anni"

A pochi giorni dalla fine del mandato, il presidente della Provincia presenta gli interventi di edilizia scolastica che a breve prenderanno corpo grazie ai fondi Pnrr

(e.b.)

“Dall’idea al cantiere in meno di quattro anni”. Lo afferma e lo sottolinea più volte con una punta d’orgoglio il presidente della Provincia di Prato Francesco Puggelli presentando i due progetti di edilizia scolastica che a breve andranno in gara d’appalto: la nuova succursale del liceo Copernico e la ecoscuola che sorgerà nel polo di San Paolo. Progetti nati per dare una risposta strutturata alla carenza di spazi didattici del nostro territorio che saranno cantierizzati entro il marzo 2023, in linea con le tempistiche dettate dal Pnrr che finanzia gli interventi con quasi 8,2 milioni di euro dei 12 dedicati alle scuole pratesi (3,4 min per l’adeguamento sismico del Dagomari).Tra pochi giorni Puggelli terminerà il suo mandato a palazzo Buonamici ed è tempo dunque di tirare le fila del suo operato. Lo fa con un sopralluogo al liceo Copernico e in particolare al prefabbricato accanto che oggi ospita la sede dell’ufficio scolastico provinciale e otto classi. Questo immobile sarà demolito per far posto a una struttura moderna, flessibile e a consumo zero che ospiterà 12 aule più altri tre spazi polivalenti.“Quando sono diventato presidente della Provincia – afferma Puggelli – una delle principali criticità che mi sono trovato ad affrontare era la mancanza di aule scolastiche. Per far fronte alla crescita della popolazione scolastica mancavano 20-30 aule, per cui ci siamo mossi subito individuando soluzioni immediate: locali in affitto da un lato e spazi pubblici da riconvertire dall’altro, come l’ex caserma dei vigili del fuoco o la succursale del Livi Brunelleschi a Montemurlo. In parallelo però abbiamo avviato progetti per realizzare nuove scuole, così da essere pronti non appena si fossero presentate delle opportunità di finanziamento. Quando sono arrivati i fondi Pnrr avevamo già i progetti pronti da presentare e siamo riusciti a intercettare 12 milioni di euro. Oggi siamo tra le prime province d’Italia a far partire le gare per edilizia scolastica con fondi”.La nuova succursale, collegata al liceo dal retro, sarà pronta nel 2026. Nel frattempo i 1240 iscritti dovranno “stringersi”nell’attuale sede. Saranno realizzati dei lavori (oltre alla sistemazione della copertura) per adeguare gli spazi e ridurre i disagi.“Sono contento di questo intervento – aggiunge il preside del liceo Copernico Stefano Gestri – che sono sicuro porterà numerosi vantaggi alla scuola. Oltre a fornire gli spazi aggiuntivi di cui abbiamo bisogno, la flessibilità delle nuove aule potrebbe consentire anche l’attivazione di nuovi laboratori e quindi un arricchimento per la didattica”.Passiamo all’ecoscuola che sarà realizzata al polo di San Paolo. Sorgerà di fronte al Marconi e ospiterà ben venti locali. Come suggerisce il suo nome sarà all’avanguardia in fatto di ecosostenibilità.“Non è scontato dare il via a questi interventi dopo soli quattro anni da quando è nata l’idea - conclude Puggelli - “Progetti di questo tipo hanno solitamente tempi di ideazione, progettazione e realizzazione molto più lunghi. Inoltre dalla riforma in poi, sono diminuite le risorse a disposizione, ma le scuole pratesi avevano bisogno di una soluzione radicale per la mancanza di spazi e la vetustà di alcuni edifici. Per questo devo ringraziare gli uffici che hanno svolto un lavoro egregio permettendoci di arrivare oggi a questo punto. Oggi l’impegno messo in questi quattro anni è stato premiato”.