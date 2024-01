25.01.2024 h 17:20 commenti

Succursale dell'Università del Tempo libero “Eliana Monarca" a Montemurlo

In collaborazione con l’associazione Linguaggi, sette incontri che avranno come filo conduttore la relazione uomo e ambiente. Un’attività fortemente voluta dal Comune

I corsi di educazione permanente promossi dall’Università del Tempo libero “Eliana Monarca” di Prato, in collaborazione con l’associazione Linguaggi, arrivano a Montemurlo e propongono sette incontri che avranno come filo conduttore la relazione uomo e ambiente. Un’attività fortemente voluta dal Comune di Montemurlo per offrire, non solo ai soci dell’associazione ma a tutta la cittadinanza, occasioni di approfondimento culturale su tematiche di stringente attualità.

Il primo appuntamento da mettere in agenda è per sabato 3 febbraio alla Sala Banti dalla ore 16 alle 18. Interverrà l’architetto Gianfranco Franz della facoltà di architettura dell’Università di Ferrara che affronterà il tema della relazione tra società umana e ambienti. «Il tema principale degli incontri è l’ambiente ma con una particolare attenzione all’aspetto antropologico e letterario.- spiega Alessandro Pagliai dell’ associazione Linguaggi - Sono previsti, infatti due incontri di antropologia e cinque incontri di letteratura. Siamo arrivati a parlare dell’Umano dopo aver approfondito la cultura occidentale e i suoi prodotti ed era quindi necessario fare una riflessione più attenta sul frutto dell’Umano ai tempi nostri: dall’ambiente, alla filosofia, all’antropologia, alla letteratura, alla musica, alla cultura della pace». Questo è il terzo anno che l’Università del Tempo libero collabora con il Comune di Montemurlo, organizzando eventi specifici sul territorio: «L’associazione si pone l’obiettivo dell’educazione permanente in ogni età della vita ed avvicinare il più persone possibili ai temi fondamentali della cultura contemporanea. La nostra ambizione quest’anno è riuscire a capire qual è il significato profondo dell’Umano. La lunga strada percorsa fino ad oggi ci ha portato a conoscere la storia dell’Occidente e quanto questo abbia condizionato il mondo che gira intorno ad esso. - spiega il presidente dell’Università del tempo libero “E. Monarca”, Doriano Cirri - Quest’anno, invece, abbiamo individuato un tema generale dedicato all’ ”uomo”, ovvero come gli umani hanno costruito il mondo attuale? Cosa caratterizza l’uomo e il suo essere presente sulla Terra? Come il suo esistere può condizionare le risorse di cui ha necessità?» Si parte il 3 febbraio con Gianfranco Franz e “Le relazioni tra società umane e ambienti e tra umani e non umani”; il 10 febbraio Alessio Mengoni, genetista, parlerà di “Evoluzione: l'adattamento genetico”; il 17 febbraio David Fiesoli affronterà “La sacralità della Natura: dalle antiche dee madri, al cantico di San Francesco”, il 2 marzo il tema sarà “Leopardi e la Natura: tra filosofia e poesia”, mentre il 9 marzo “Quando la scienza incontra la letteratura: H. Mondor. K. Lorenz, E. Borgna”; infine la professoressa Milva Maria Cappellini il 16 marzo affronterà” Il potere delle storie e la meraviglia degli alberi: "Il sussurro del mondo", di R Powers” e il 23 marzo “ La letteratura di fronte all'impensabile: "La grande cecità", di A. Gosh “.

C’è bisogno oggi di dare impulso all’educazione permanente per adulti e riteniamo importante fare formazione su tematiche importante, aprendo gli incontri dell’Università del Tempo Libero alla cittadinanza- conclude l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – Quelli che vengono affrontati durante le conferenze sono temi fondamentali per la vita di tutti noi.