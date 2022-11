19.11.2022 h 12:47 commenti

Succursale del Dagomari: a settembre la prima campanella a Palazzo Vestri

Lo slittamento è dettato dalla nuova tempistica del Pnrr, i lavori nella sede di via Reggiana inizieranno durante l'estate. Niente trasloco in corso dell'anno. Intanto è arrivata una proposta per la sede dell'ufficio scolastico provinciale

Palazzo Vestri è ufficialmente diventato la succursale del Dagomari, ma ospiterà gli studenti a partire da settembre, con l'inizio del nuovo anno scolastico.Questa mattina, 19 novembre, il presidente della Provincia Francesco Puggelli ha consegnato le chiavi alla dirigente scolastica Claudia Del Pace. Non si tratta però di un intoppo burocratico, ma del nuovo cronoprogramma per tutti i lavori finanziati dal Pnrr, in cui rientrano gli adeguamenti sismici della sede di via Reggiana, motivo per cui una parte degli alunni a marzo avrebbe dovuto trasferirsi in piazza Duomo. La data per individuare le ditte appaltatrici, infatti, è slittata dal 31 dicembre 2022, al 25 settembre 2023. Posticipo che riguarda anche la realizzazione della nuova sede del liceo Copernico. “La Provincia – ha sottolineato il presidente Francesco Puggelli – era pronta a partire con i lavori, in entrambe le scuole, da marzo. Con questa nuova tempistica, inizieremo i cantieri durante le vacanze estive, così ragazzi e docenti non devo affrontare un trasloco a metà anno”.Notizia che è stata accolta con sollievo dalla dirigente scolastica: “Tre mesi in più rispetto al programma – ha sottolineato Del Pace – ci permettono di organizzare meglio i laboratori che verranno trasferiti qui e di non dover modificare l'orario (leggi). In questa sede frequenteranno dieci classi dell'indirizzo di sistema aziendale informatico, circa 300 fra studenti e insegnanti. Una specializzazione altamente tecnologica in una sede molto antica. Un connubio molto particolare”.Terminati i lavori in via di Reggiana l'ex Stella d'Italia, affittata dalla Provincia per 6 anni + 6, manterrà la funzione di scuola. “Diventerà una struttura a disposizione degli istituti che avranno bisogno di più spazio – ha sottolineato Puggelli – eliminando anche il problema di sedi decentrate difficilmente raggiungibili dai mezzi pubblici”Piazza Duomo è infatti servita da tutte le Lam e dal treno, motivo che fa ben sperare nella scelta, da parte dell'amministrazione comunale, di non concedere permessi speciali per i genitori che accompagneranno i figli a scuola.L'ingresso degli studenti è previsto sul lato destro del palazzo dove ci sarà la portineria, due aule, due laboratori e una locale multifunzioni e i servizi igienici. Quattro delle aule al primo piano oltre alla sala professori e ai bagni, altrettante al secondo. A disposizione anche la soffitta completamente ristrutturata. L'edificio è dotato di ascensore e di rampe per le carrozzine.Intanto dalla Provincia arriva un'altra buona notizia per quanto riguarda la ricerca di nuovi spazi: è stata avanzata una proposta tramite il bando esplorativo, per trovare una nuova sede all'ufficio scolastico regionale. “Si tratta di una proposta concreta e interessante – ha spiega Puggelli – la commissione è al lavoro per valutare tutti gli aspetti.”