14.10.2019 h 09:39 commenti

Successo per la Giornata del Fai: in duemila si mettono in fila per visitare la Fabbrica Lucchesi

Nell'opificio di via Carradori oltre alle mura antiche si è potuto ammirare un pezzo della storia del tessile pratese. In 800 invece, hanno visitato il chiesino di San Bartolomeo a San Giusto che risale alla seconda metà del '300

a.a.

Oltre 2.000 persone nel fine settimana ha visitato la fabbrica Lucchesi, che in occasione delle giornate fai d'autunno ha aperto le porte della struttura di via Carradori. In tanti hanno anche fatto una lunga coda prima di entrare e ammirare le mura antiche, il giardino dei limoni e degli aranci e la quarta porta della città, ristrutturata dalla stessa famiglia .Ma per chi ha vissuto gli anni d'oro del tessile pratese, è stata anche l'occasione per fare un tuffo nel passato e rivedere il "Solex", il motorino con cui si percorreva tutta la fabbrica passando per i vari reparti, lo strumento per la titolatura dei filati con la dizione "titoli di Prato" e il piccolo museo delle macchine tessili dove è custodito un modello di telaio uguale a quello che si vede in Madonna che silenzio c'è stasera " di Francesco Nuti.Una fabbrica ancora attiva dove, sono a disposizione i campionari di svariati decenni, ma anche libri antichi raccolti in varie aste in Europa, ovviamente tutti sul tessile."Per i pratesi è stata una grande opportunità – ha spiegatoresponsabile Fai Prato - mentre per il Fai un ulteriore motivo d' orgoglio di percepire ancora da parte degli imprenditori pratesi un grande amore per il loro lavoro". A fare da ciceroni, infatti, i fratelli Lucchesi, esponenti della quarta generazione mentre a regolare il traffico i volontari dell'Associazione carabinieri in congedo.Bene anche le visite all'oratorio di San Bartolomeo a San Giusto, quasi 800 persone hanno ammirato i dipinti e la struttura datata metà del 1300.