Successo (anche troppo) per la partita delle nazionali under 20: in centinaia restano fuori un tempo

Gli organizzatori non avevano previsto un così alto afflusso di spettatori per l'evento che pure era stato descritto come eccezionale. L'ingresso gratuito e la bella giornata hanno invece fatto accorrere quasi il doppio di persone rispetto ai 1.200/1.500 previsti



nadia tarantino

Troppi spettatori al Lungobisenzio per la partita tra le nazionali under 20 di Italia e Germania. Troppi, quasi il doppio rispetto ai 1.200/1.500 previsti. Ecco che un discreto numero di persone è rimasto fuori dai cancelli e ha potuto assistere all'evento (internazionale) solo quando è finalmente stata aperta la tribuna ospiti, al 38' del primo tempo. Un pasticcio bello e buono dettato da un unico elemento: la sottovalutazione della quantità di persone interessate a questa partita nonostante gli organizzatori nella conferenza stampa di presentazione, sabato scorso in Palazzo comunale, avessero messo a dura prova le corde vocali per sottolineare l'importanza dell'evento, il suo timbro supernazionale e il sapore di puro amarcord calcistico, leggi Italia – Germania 4 a 3 (Messico 1970) e Italia – Germania 3 a 1 (Spagna 1982). E il pubblico ha risposto bene. Anche troppo.L'ingresso gratuito e il bel pomeriggio di sole hanno fatto la loro parte. Intanto c'è da dire che l'amministrazione comunale e la Figc si sono messe d'accordo per invitare i ragazzi delle scuole e quelli delle squadre di calcio giovanili del territorio: in tutto un migliaio di posti prenotati. Ma molti dei mille che avevano la prenotazione sono rimasti fuori dal Lungobisenzio perché mezz'ora prima del fischio di inizio la tribuna centrale e la curva erano già sold out.“Ho preso un giorno di ferie per portare mio figlio allo stadio, anzi per portarlo fuori dallo stadio”, la prima segnalazione arrivata a Notizie di Prato. La prima di una lunga serie. Cosa è successo? E' successo che la sottovalutazione ha fatto ritenere che non servisse aprire la tribuna ospiti (circa 700 posti) e quindi 'chi ultimo arriva, male alloggia'. Dal momento in cui ci si è resi conto del problema al momento in cui è stato risolto, cioè la questura ha dato il via libera alla tribuna ospiti, il tabellone segnava già il 38' del primo tempo.“La tribuna centrale – spiega il vicesindaco, Simone Faggi – ha una capienza di circa 700 posti: a parte i 100 riservati alle istituzioni, gli altri sono stati messi a disposizione dei cittadini. La curva ha una capienza di circa 1.800 posti e alle 14.30 era già tutta piena. Ritengo che fuori siano rimaste tra le 200 e le 300 persone che sul finire del primo tempo sono state fatte entrare e accompagnate alla tribuna ospiti, occupando dunque una porzione della sua disponibilità”.Tifo e malumore. Una bella occasione macchiata da qualche neo: non solo un po' di pubblico ammassato fuori, ma anche i non efficientissimi altoparlanti che hanno 'azzoppato' gli inni nazionali e l'impianto di irrigazione che prima della partita ha funzionato un po' sì e un po' no non consentendo di bagnare il campo in modo ottimale. E vabbè, consola che l'under 20 azzurra che di solito richiama mille tifosi, qui ha Prato ha ricevuto l'applauso di un numero quasi triplo.A proposito: è finita 1 a 1 con il vantaggio dei tedeschi segnato da Sieb al 60' e il pareggio di Ambrosino al 65'. Tutto nel secondo tempo. Per fortuna!