Successo a Tobbiana per la festa della Madonna del Carmelo, iniziative ogni sera fino al 22 luglio

Cartellone ricco di eventi per l'edizione 2019 della festa che ogni anno, a luglio, anima la frazione. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza

Continuano a Tobbiana i festeggiamenti per la Madonna del Carmelo. Ricchissimo il cartellone delle iniziative che animano gli spazi parrocchiali ogni sera. Oggi, mercoledì 17 luglio, alle 21.15 l'appuntamento è con la sfilata degli abiti da sposa delle donne della frazione che potranno così rivivere il momento del loro matrimonio. Domani tocca al ballo con l'esibizione della scuola Eta-beta. Venerdì 19 serata con 'Il clan dei Nomadi', band tributo all'amatissimo gruppo italiano. Sabato 20 musica con 'Massimo ed è musica'. Domenica uno dei momenti solenni della festa per la Madonna del Carmelo: la processione per le vie della frazione a cui seguirà l'esibizione della Banda di Vergaio e lo spettacolo pirotecnico. Tutti gli appuntamenti sono alle 21.15.

Lunedì 22 ultimo giorno con la cena di chiusura, alle 20, e la musica di Marco Folk.

Tutte le sere stand gastronomici, giochi gonfiabili per i bambini, fiera di beneficenza. Il ricavato della festa sarà devoluto ai progetti della parrocchia.





